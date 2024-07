Santi Aldama dans les pas olympiques de son père

« Il a des photos légendaires avec (Michael) Jordan, c’est impressionnant. » Les photos auxquelles Santi Aldama fait référence sont celles de son père, Santiago, membre de la sélection espagnole en 1992, lors de Jeux olympiques de Barcelone.

Des Olympiades marquées à jamais par la formation et le passage de la « Dream Team ». « On peut participer à un millier de tournois, mais les Jeux sont uniques », poursuit l’intérieur des Grizzlies chez Marca (repris par Basketnews).

Comme son père à l’époque, dont l’équipe n’avait remporté qu’un seul match de poule, et largement perdu face aux Américains (122-81), Santi Aldama s’apprête à son tour à vivre son expérience olympique.

« C’est difficile pour moi de m’y faire, mais ce moment est enfin arrivé, ce dont tout le monde rêve, et nous avons maintenant la chance de le vivre. J’ai vraiment hâte d’y être », lâche le joueur de 23 ans, selon qui l’expérience vécue par son père a été la plus intense de sa carrière.

Le podium ? Un objectif « compliqué »

« C’est quelque chose que mon père a eu du mal à décrire. Il a dit que le résultat importait peu, que c’était l’expérience olympique qui comptait – quelque chose qu’il a toujours souhaité que je puisse vivre un jour, une fois que je lui ai dit que je voulais devenir basketteur », raconte l’Espagnol dans une interview pour la FIBA.

Il ajoute : « Alors pour moi, voir l’Espagne réussir aux Jeux olympiques – presque battre les États-Unis deux fois – c’est quelque chose dont je suis très fier, et j’essaie de suivre les traces de mon père. »

Championne d’Europe en titre, l’Espagne se rend à Paris dans l’espoir de faire beaucoup mieux que la formation de 1992. Viser une place sur le podium ? « C’est ce qu’on veut, mais c’est compliqué. On ne va pas sous-estimer nos adversaires. On va tous concourir pour notre pays, on va tous gagner, le premier objectif est de remporter une médaille. C’est clair », fixe Santi Aldama en conclusion.