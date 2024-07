Les Mavericks continuent de procéder à quelques petits ajustements dans leur effectif et The Athletic nous informe, en l’occurrence, de la signature de Kessler Edwards. Celui-ci disposera d’un « two-way contract » dans le Texas la saison prochaine, ce qui va lui permettre de partager son temps entre la NBA et la G-League.

À l’aube de ses 24 ans, l’ailier a jusqu’à présent connu deux franchises dans la Grande Ligue : les Nets, où il s’était révélé, puis les Kings, où il a peiné à confirmer ses belles promesses new-yorkaises. En carrière, il tourne à 3.5 points et 2.0 rebonds de moyenne, le tout à 35% à 3-points.

Principalement réputé pour ses qualités athlétiques et défensives, Kessler Edwards peut se glisser dans un rôle à la Derrick Jones Jr, à un poste où Naji Marshall a été recruté et où l’éclosion de Olivier-Maxence Prosper est espérée.

Même si Dallas compte surtout sur Klay Thompson pour évoluer aux côtés de Luka Doncic et Kyrie Irving.

Kessler Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 48 21 41.2 35.3 84.2 0.9 2.7 3.6 0.7 1.8 0.6 0.9 0.5 5.9 2022-23 * All Teams 36 11 38.7 30.9 73.3 0.6 1.1 1.7 0.6 1.1 0.4 0.4 0.2 2.8 2022-23 * SAC 22 14 43.5 34.9 76.9 0.8 1.4 2.1 1.0 1.7 0.5 0.4 0.2 3.9 2022-23 * BRK 14 6 25.0 16.7 50.0 0.4 0.6 1.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 1.1 2023-24 SAC 54 5 41.5 38.5 55.6 0.2 0.6 0.8 0.3 0.5 0.2 0.1 0.1 1.7 Total 138 12 40.7 35.0 74.4 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.4 0.4 0.3 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.