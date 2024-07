Après une cérémonie d’ouverture aussi mouillée qu’exceptionnelle, place au jeu avec le début du tournoi masculin de basket. Deux grosses affiches avec Australie – Espagne à 11h00 et Canada – Grèce à 21h00. Entre les deux, rendez-vous à 17h15 avec les débuts de l’Equipe de France face au Brésil.

Pour Victor Wembanyama et ses coéquipiers, il s’agit déjà d’un match décisif et il faut se rassurer après quatre revers de suite en préparation. Le premier adversaire, c’est le Brésil. Une équipe piège par excellence, et un faux pas serait très pénalisant pour la suite. Championne du monde en titre, l’Allemagne défie le Japon à 13h30.

Toutes les rencontres sont à suivre sur les antennes de France Télévisions et d’Eurosport.