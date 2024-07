Preview | France – Brésil, une entrée en matière à ne pas rater

Après quatre défaites consécutives (Allemagne, Serbie, Canada, Australie) pour finir la préparation, les Bleus débutent leurs JO 2024 à Lille, avec un match face au Brésil, dès 17h15. Un match déjà capital…

On le sait, les Jeux olympiques sont une compétition particulière. Tout y va très vite et le moindre revers peut coûter extrêmement cher. Il n’y a donc pas vraiment le temps de se rattraper en cas de faux-pas. Ainsi, si la France s’incline cette après-midi, elle sera dans une position extrêmement délicate pour la suite de la compétition.

Des mobylettes à l’arrière

Car une première défaite imposerait une victoire ensuite contre le Japon, et surtout contre l’Allemagne, championne du monde en titre, pour se glisser dans le Top 8. Il faut donc absolument prendre ce match inaugural, pour éviter de se retrouver au bord du précipice dès le premier jour.

Logiquement, le Brésil est à la portée des Bleus, avec un secteur intérieur qui peut faire mal à la Seleçao.

Mais attention, car l’éternel Marcelinho Huertas et ses coéquipiers se sont sortis du TQO de Riga, en allant battre la Lettonie sur ses terres grâce à un festival offensif, notamment derrière la ligne à 3-points.

« (Marcelinho Huertas) a pris de l’âge mais reste déterminant. Yago et Raul Neto sont aussi de très forts joueurs et constituent une traction arrière très forte. Et c’est une équipe très adroite sur les ailes et aux postes 4 » explique ainsi Vincent Collet, qui met en garde depuis très longtemps contre cette équipe, que les Bleus connaissent mal.

Une équipe expérimentée, qui avait certes dû en passer par le TQO, mais qui avait tout de même fait tomber le Canada lors de la dernière Coupe du monde, manquant uniquement les quarts de finale à cause d’une ultime défaite, lors de la deuxième phase de poules, face à une Lettonie qui marchait alors sur l’eau…

Un duel Wembanyama/Caboclo déterminant

D’autant plus que la capacité du Brésil à imposer un duel physique et du rythme peuvent faire mal aux Bleus.

Face à Marcelinho Huertas, la mobylette Yago Dos Santos et Raul Neto, il faudra ainsi absolument que les extérieurs tricolores limitent les pertes de balle, alors que le duel Victor Wembanyama – Bruno Caboclo sera décisif.

Pour « Wemby », l’enjeu est ainsi de limiter l’impact du joueur du Partizan Belgrade, tout en l’obligeant à défendre, si possible près du cercle. Pour Vincent Collet, il y a d’ailleurs nécessité à « rapprocher Victor du cercle, qu’il joue poste 4 ou poste 5. Je suis convaincu qu’il va le faire davantage avec l’entrée dans la compétition. »

EFFECTIF DU BRÉSIL

Marcelinho Huertas (1m90, 41 ans) – Tenerife (Espagne)

Yago Dos Santos (1m75, 25 ans) – Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Raul Neto (1m85, 32 ans) – sans club

George de Paula (1m96, 28 ans) – SESI Franca

Vitor Benite (1m94, 34 ans) – sans club

Léo Meindl (2m01, 31 ans) – Tokyo (Japon)

Gui Santos (1m98, 22 ans) – Golden State Warriors (NBA)

Marcos Louzada (1m96, 25 ans) – sans club

Bruno Caboclo (2m08, 28 ans) – Partizan Belgrado (Serbie)

Joao Marcello (2m03, 23 ans) – sans club

Lucas Dias (2m08, 29 ans) – SESI Franca

Cristiano Felício (2m11, 32 ans) – Sendai 89ers (Japon)

DIFFUSION

Le match débute à 17h15 et sera diffusé sur France 3 et Eurosport 6.