Le Brésil écœure la Lettonie à Riga et intègre le groupe des Bleus

Equipe surprise de la dernière Coupe du monde, qu’elle avait terminée à une superbe cinquième place, la Lettonie espérait bien poursuivre sur sa lancée aux Jeux olympiques de Paris cet été.

Mais pour cela, il fallait déjà s’imposer lors de son Tournoi de Qualification Olympique à domicile, à Riga…

Le problème, c’est que les Baltes sont tombés sur un os, nommé le Brésil. Un Brésil qui a « lettonisé » la Lettonie avec un tir de barrage à 3-points dans le premier quart-temps, avec un incroyable 8/8 de loin, symbolisé par ce tir depuis son camp de Bruno Caboclo, qui plaçait la Seleçao à +23 (34-11) après le premier round !

Roland Smits et ses coéquipiers ont bien tenté de réagir dans le deuxième quart-temps, recollant à distance raisonnable (49-33) à la mi-temps. Mais la Lettonie n’a pas réussi à poursuivre au retour des vestiaires, et c’est donc le Brésil qui s’impose largement (94-69) et qui décroche son ticket pour les Jeux olympiques de Paris.

Les joueurs d’Aza Petrovic intègrent donc le groupe B, celui de la France, de l’Allemagne et du Japon.