Alors que Victor Wembanyama et sa troupe ont inquiété en préparation, du côté des Bleues, le bilan fut par contre parfait. L’Equipe de France féminine a ainsi remporté ses cinq rencontres avant les JO 2024, même si les deux duels avec la Finlande étaient trop déséquilibrés, mais les succès face à la Serbie, le Japon et la Chine dans la foulée ont affiché les forces de l’équipe de Jean-Aimé Toupane, qui peut clairement viser le podium.

Comme chez les hommes, l’accent est mis sur la défense du côté des Bleues, Marine Johannès étant utilisée en « super joker » en sortie de banc, quand la jeune et talentueuse Dominique Malonga pèse sur de courtes séquences.

Mais les grandes favorites de la compétition sont évidemment les Etats-Unis. Même si le nouveau phénomène Caitlin Clark n’est pas là, Team USA peut s’appuyer sur une sacrée armada, derrière A’ja Wilson, Sabrina Ionescu, Breanna Stewart, Brittney Griner, Alyssa Thomas ou encore l’éternelle Diana Taurasi. L’équipe américaine reste ainsi sur sept victoires consécutives aux Jeux olympiques, empilant les médailles d’or depuis 1996…

LES FAVORITES

*****

États-Unis

On a beaucoup parlé de l’absence de Caitlin Clark ou d’Arike Ogunbowale, mais les présentes forment tout de même une sacrée force de frappe. Rien que le duo A’ja Wilson – Breanna Stewart a de quoi donner des maux de tête à tous les adversaires, et il y a du monde pour les aider sur les lignes extérieures avec Kahleah Cooper, Jewell Lloyd, Napheesa Collier, Sabrina Ionescu, Jackie Young ou encore Kelsey Plum. Toutes dans le Top 10 des meilleurs marqueuses de la saison actuelle en WNBA.

Leurs homologues masculins, qui ont pourtant envoyé les « Avengers » en France, semblent d’ailleurs avoir beaucoup moins de marge sur la concurrence que cette version de Team USA. Et on voit ainsi mal les joueuses de Cheryl Reeve manquer la huitième médaille d’or olympique consécutive pour le 5×5 féminin américain…

****

Australie, Belgique, France, Espagne et Japon

Pour les titiller, il y aura tout de même quelques outsiders. Avec son contingent WNBA, dirigée par Sandy Brondello, la coach du New York Liberty, l’Australie se présente ainsi avec des ambitions… et Lauren Jackson, sortie de sa retraite pour disputer ses cinquièmes Jeux olympiques ! À 43 ans, elle a jusqu’à présent toujours buté sur les Etats-Unis lors des JO, pour tout de même compiler trois médailles d’argent et une médaille de bronze.

Médaille d’argent du dernier EuroBasket, l’Espagne d’Alba Torres semble en phase de transition entre deux générations et elle souffle donc un peu le chaud et le froid. Mais comme chez les hommes, son académie de jeu lui permet d’être toujours capable d’aller chercher une médaille alors que la Belgique, emmenée par Emma Meesseman et Julie Vanloo, a le vent dans le dos. Même si la blessure de Julie Allemand est un coup dur.

Les Belgian Cats de Rachid Méziane sont tout de même championnes d’Europe en titre, en ayant battu les Bleues en demi-finale, et elles n’étaient pas loin de s’offrir Team USA lors du TQO d’Antwerp. Certes, les Américaines étaient déjà qualifiées et ce n’était pas toute l’équipe actuelle, mais il a fallu que Breanna Stewart sauve la patrie…

Avec son jeu si particulier, basé sur la vitesse et le tir extérieur, le Japon espère faire aussi bien qu’à Tokyo, où l’équipe s’était hissée jusqu’en finale. Désormais attendues, les vice-championnes olympiques en titre auront sans doute du mal à répéter l’exploit, mais jouer cette équipe sur un match couperet ne sera pas un cadeau.

Quant à l’Equipe de France, après avoir tourné la page Valérie Garnier, elle a préparé ses Jeux olympiques sans Sandrine Gruda. Mais la génération des cadres actuelles des Bleues est à maturité, derrière Marine Johannès, Gabby Williams ou Valériane Ayayi, et il semble donc y avoir la place pour réaliser un bon parcours. Jusqu’en finale ? Pour cela, il faudra une meilleure gestion tactique et mentale que sur les campagnes précédentes, et ça commence par une bonne gestion de la phase de poules, dans un groupe relevé et particulièrement physique.

***

Canada, Chine et Serbie

Même si son effectif n’est pas loin des nations précédemment évoquées, le Canada paraît un peu en dessous, surtout à cause d’un déséquilibre entre un secteur extérieur en développement et un secteur intérieur déjà en place. Lors du dernier match de prépa face à l’Espagne, la pression de la Roja a ainsi éteint le groupe de Bridget Carleton.

La taille de la Chine leur avait permis de décrocher la médaille d’argent à la Coupe du monde 2022, en sortant la France en quart de finale, puis l’Australie en demi-finale. Néanmoins, depuis, Li Meng et ses coéquipiers enchaînent les résultats décevants, et une nouvelle médaille semble un objectif de moins en moins réaliste.

Quant à la Serbie, longtemps place forte du basket européen avec notamment deux titres à l’EuroBasket, en 2015 et 2021, elle est actuellement dans un creux générationnel…

**

Allemagne, Nigeria et Porto Rico

Enfin, pour l’Allemagne, le Nigeria et Porto Rico, l’enjeu sera déjà de sortir de la phase de poules.

LES JOUEUSES À SUIVRE

A’ja Wilson

La joueuse la plus dominante en WNBA actuellement. Double championne en titre avec Las Vegas (2022 et 2023), double MVP (2020 et 2022), double DPOY (2022 et 2023), l’intérieure a tout pour régner sur ces Jeux olympiques et passer encore un cap en termes de médiatisation. Parfait alors que Nike va bientôt lancer son modèle signature…

Emma Meesseman

C’est un peu le pendant européen d’A’ja Wilson. La Belge a de son côté remporté six fois l’Euroleague (2016, 2018, 2019, 2021, 2023 et 2024) en étant deux fois MVP de la compétition (2023 et 2024). L’an passé, elle a porté les Belgian Cats jusqu’au titre européen, en remportant également le titre de MVP de l’EuroBasket.

Marine Johannès

La frustration de son absence lors du dernier EuroBasket semble désormais être de l’histoire ancienne. Pour son retour, Jean-Aimé Toupane lui a toutefois confié un rôle de dynamiteuse en sortie de banc. On pouvait s’interroger sur ce choix tactique, mais l’arrière des Bleues a petit à petit trouvé ses marques. Avec son adresse de loin et sa vista, c’est elle qui fait la différence dans cette équipe, et c’est sans doute elle qui a le destin tricolore en main.

Ezi Magbegor

Liz Cambage poussée dehors partie, Ezi Magbegor est la nouvelle locomotive du basket australien. À 24 ans, sa présence défensive et sa mobilité seront en tout cas à la base du jeu de sa sélection. Rappelons qu’avec 2.4 « blocks » par match, elle est la deuxième meilleure contreuse de la saison WNBA actuelle, derrière A’ja Wilson.

Dominique Malonga

Âgée d’à peine 18 ans, Dominique Malonga est la dernière pépite du basket français, qui pourrait partir très vite lors de la Draft WNBA en 2025. Après une superbe saison à Tarbes, l’intérieure de 1m98 a donc déjà intégré l’équipe de France A, où elle sort du banc, tout comme Marine Johannès. L’entente entre les deux a d’ailleurs été un point particulièrement intéressant de la préparation, et un beau motif d’espoir pour la compétition.

Lauren Jackson

On la pensait définitivement retraitée des parquets, après une formidable carrière, tant en WNBA, en Euroleague ou en équipe nationale. Mais après six ans loin des terrains, l’intérieure de désormais 43 ans est revenue au jeu dans le championnat australien, dans une équipe semi-professionnelle qui jouait dans une salle portant son nom…

COMPOSITION

GROUPE A

Chine, Espagne, Porto Rico et Serbie

GROUPE B

Australie, Canada, France et Nigeria

GROUPE C

Allemagne, Belgique, Etats-Unis et Japon

CALENDRIER

Dimanche 28 juillet

Espagne – Chine à 13h30

Serbie – Porto Rico à 21h

Lundi 29 juillet

Nigeria – Australie à 11h00

Allemagne – Belgique à 13h30

Canada – France à 17h15

États-Unis – Japon à 21h00

Mercredi 31 juillet

Porto-Rico – Espagne à 11h00

Chine – Serbie à 13h30

Jeudi 1er août

Japon – Allemagne à 11h00

Australie – Canada à 13h30

France – Nigeria à 17h15

Belgique – États-Unis à 21h00

Samedi 3 août

Chine – Porto-Rico à 11h00

Serbie – Espagne à 13h30

Dimanche 4 août

Japon – Belgique à 11h00

Canada – Nigeria à 13h30

Allemagne – États-Unis à 17h15

Australie – France à 21h00

La suite de la compétition sera en décalage avec le tableau masculin. Les quarts de finale seront disputés le 7 août, les demi-finales le 9, enfin la finale et le match pour la troisième place le 11 août, à 15h00 et 11h30.

DIFFUSION

Les épreuves en direct, et donc le basket, seront diffusées sur France 2 (9h30-23h15), France 3 (9h-23h50) et la chaîne numérique France.tv Paris 2024. Mais également sur les canaux d’Eurosport.