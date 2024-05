A’ja Wilson annonce (enfin) son modèle signature chez Nike

Quand Caitlin Clark a signé avec Nike, avec la promesse d’obtenir une chaussure signature, beaucoup d’internautes ont critiqué l’équipementier… pour ne pas en avoir encore offert une à A’ja Wilson.

Il faut dire que l’intérieure des Las Vegas Aces est la joueuse la plus dominante en WNBA à l’heure actuelle, avec deux titres (2022, 2023), deux trophées de MVP (2020, 2022) et de Défenseure de l’année (2022, 2023), tout en ayant également été MVP de la Coupe du monde 2022 ainsi que championne et MOP NCAA en 2017…

Mais A’ja Wilson a lu les commentaires critiquant Nike pendant des semaines, voire des mois, avec le sourire. Car cela fait longtemps qu’elle prépare en fait la sortie de son modèle signature.

« Je ne voulais pas que ce soit de la charité. Je voulais que les gens comprennent que cela venait de moi. Il a fallu beaucoup de temps, et des conversations difficiles avec Nike et mon équipe pour que nous obtenions ce produit »

Hier, à l’occasion du match de présaison des Las Vegas Aces, elle a carrément décidé d’en jouer, avec un pull sur lequel on pouvait lire « Of Course I Have A Shoe Dot Com » (« biensûrquejaiunechaussure.com »), l’adresse d’un site internet qui annonçait sa ligne de chaussures chez Nike !

« Cela fait quelques années que nous travaillons sur ce projet et je voulais qu’il soit parfait », explique-t-elle. « Je ne voulais pas que ce soit de la charité. Je voulais que les gens comprennent que cela venait de moi. Il a fallu beaucoup de temps, et des conversations difficiles avec Nike et mon équipe pour que nous obtenions ce produit. »

A’ja Wilson ne voulait ainsi pas d’une chaussure au rabais, alors que peu de joueuses ont des modèles signatures, et encore moins d’intérieures, Breanna Stewart ayant dû quitter Nike et rejoindre Puma pour en obtenir une.

« Je voulais avoir le contrôle total de la narration et de l’agenda en ce qui concerne ma chaussure », explique-t-elle ainsi en guise de conclusion. « Il a fallu qu’on discute pour savoir ce que l’on voulait de cette chaussure. Il ne s’agit pas d’une chaussure ordinaire, parce que c’est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps à mes yeux. Et nous avons dû trouver un juste milieu ».