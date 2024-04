Caitlin Clark : un contrat de 28 millions de dollars avec Nike !

Un montant à huit chiffres. C’est ce dont on entendait parler pour le contrat de Caitlin Clark signé avec Nike, et le Wall Street Journal la confirme. Selon le très sérieux journal new-yorkais, la future star de la WNBA a paraphé un contrat de 28 000 000 dollars sur huit ans avec son équipementier. Ce qui donne une rémunération supérieure à trois millions de dollars par an.

C’était d’ailleurs l’exigence de ses agents chez Excel Sports Management : lui trouver un deal qui lui assure au moins trois millions de dollars par an. Rapidement, Puma a jeté l’éponge. Adidas proposait six millions sur quatre ans. Du côté d’Under Armour, on a proposé 16 millions de dollars sur quatre ans.

Le plus gros salaire en WNBA ? 252 000 dollars

Mais finalement, le contrat longue durée proposé par Nike a remporté la mise avec une rémunération moindre à l’année, mais la promesse de lui créer une chaussure signature. En attendant, Caitlin Clark devrait devenir la tête d’affiche de la ligne Kobe, dont elle portait déjà des modèles.

Rappelons que le plus gros salaire en WNBA est de… 252 000 dollars à l’année. Rien qu’avec son contrat Nike, Caitlin Clark va gagner 14 fois plus par an.