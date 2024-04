Caitlin Clark vers Nike avec un modèle signature

La folie Caitlin Clark se poursuit. Après les records de points et d’audience en NCAA, sa draft en 1re position direction Indiana et les énormes attentes qui pèsent sur elle, la meneuse de jeu voit sa popularité exploser. Arrivée en fin de contrat avec Nike, dont elle portait les chaussures avec la fac d’Iowa, Clark devrait poursuivre sa collaboration avec la firme à la virgule et la faire entrer dans une autre dimension. Selon The Athletic, la nouvelle star du basket féminin devrait signer un contrat à huit chiffres. Elle bénéficierait aussi d’un modèle signature, après avoir majoritairement porté des Kobe ces dernières années.

Clark suivrait la voie de Sabrina Ionescu (New York Liberty), elle aussi bénéficiaire d’un contrat et d’un modèle, la Sabrina 1, qui a été largement adoptée jusqu’en NBA, ou d’Elena Delle Donne, dont la Nike Air Deldon est notamment destinée aux joueurs et joueuses qui souffrent d’un handicap, avec un système ne nécessitant qu’une seule main pour enfiler la chaussure. D’autres joueuses comme Breanna Stewart et sa Stewie chez Puma, Sheryl Swoopes, Dawn Staley ou encore Diana Taurasi ont-elles aussi porté leur propre modèle sur les parquets WNBA.

Under Armour comptait sur Stephen Curry pour la convaincre…

The Athletic précise qu’Adidas et Under Armour avaient également transmis des offres « conséquentes » à Caitlin Clark, sans succès. Under Armour avait notamment misé sur l’atout Steph Curry, principal visage de la firme et qui bénéficie de sa propre ligne Curry Brand, pour tenter de convaincre la nouvelle joueuse du Fever.

« Si je suis complètement honnête, je n’ai pas l’impression que les choses aient beaucoup changé par rapport à comment je vis depuis ces derniers mois » a expliqué Caitlin Clark après sa draft concernant sa manière de gérer la dimension commerciale de sa carrière. « Les partenariats sont les mêmes. Les gens qui m’entourent ont su m’aider et me guider au fil de la saison. »