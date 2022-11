L’incroyable « Nike Air Deldon 1 », première chaussure signature d’Elena Delle Donne

Nike a sorti le grand jeu pour la première chaussure signature de la star WNBA, Elena Delle Donne. La « Nike Air Deldon 1 » se veut être un modèle rassembleur, « inclusif », destiné à tout les genres et tous les profils. Le slogan « Together We Fly » de la campagne est par ailleurs présent sur l’empeigne habillée ici en blanc nacré et gris avec des touches de noir et une pointe de violet sur la languette.

Le fameux talon « rétractable » qui permet à la chaussure d’arborer un design et des caractéristiques différentes, ressort en noir avec une bande violette, entouré par du gris tacheté.

La paire est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de Nike France, à 119,99 euros.

(Via Nike Basketball)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 4 Iceberg. La conception avant-gardiste de sa toute dernière chaussure signature vous propulse sur le terrain tout en vous offrant une tenue légère qui accompagne vos mouvements. Livraison et retour offert.