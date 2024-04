Les premières images de la Stewie 3

La belle histoire se poursuit entre Puma et la star WNBA Breanna Stewart qui ont dévoilé en exclusivité la Stewie 3 lors d’un événement organisé pour l’occasion à Paris !

Pour cette troisième mouture, la joueuse du New York Liberty a conservé le même ADN que sur la Stewie 2, avec une tige toujours plus travaillée. On retrouve ainsi une base en mesh avec ces deux bandes « PWR Tape » toujours présentes sur l’empeigne pour contribuer au bon maintien du pied.

Toujours dans cette même optique, on retrouve un renfort en TPU à l’arrière avec un motif de cerisier en fleurs, et au niveau du col des motifs des couronnes de lauriers représentant ses médailles d’or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et Tokyo en 2021. La joueuse a présenté un premier coloris baptisé Dawn in ‘Cuse avec une base jaune complétée par du orange saumon, tandis que les bandes « PWR Tape » et l’intérieur du col ressortent en bleu.

Les photos officielles de la « Stewie 3 » sont d’ores et déjà à retrouver sur le site officiel de Puma. Sa sortie est attendue d’ici un mois, pour le 14 mai, au prix de 120 euros.