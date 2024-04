Nike présente la Sabrina 1, la chaussure signature de Sabrina Ionescu

Après Breanna Stewart avec Puma et la Stewie 1 puis Elena Delle Donne avec la Nike Air Deldon 1, c’est au tour de Sabrina Ionescu de bénéficier de son modèle signature ! C’est la 12e joueuse WNBA de l’histoire à recevoir un tel honneur.

La Sabrina 1 ne se veut pas spécialement destinée au marché féminin, et sa forme rappelle la Kobe, et ce n’est peut-être pas un hasard puisque Kobe Bryant était un ami proche de la joueuse du Liberty.

« Nous voulons créer une chaussure de basket, point final. Pas une chaussure pour fille ou pour garçon, juste une chaussure pour le basket, un point c’est tout. C’est ce qui façonnera la suite et continuera à façonner la chaussure à l’avenir » explique-t-on chez Nike.

Au-delà de l’aspect technique avec notamment de la mousse React sur toute la longueur associée à une unité Zoom Air à l’avant du pied, ou des bandes de maintien latérales, la particularité de la paire réside sur l’empeigne, à la composition originale.

Celle-ci rend en effet hommage aux origines roumaines de la meneuse avec un motif de broderie haut de gamme sur la partie avant et un clin d’oeil à l’art et l’architecture roumaine traditionnelle. Le « S » de Sabrina Ionescu apparaît au niveau de la languette et sa signature au niveau du talon.

La Sabrina 1 devrait être commercialisée au cours de l’été à 125 dollars. Les trois premiers coloris seront les suivants : Ionic, Spark et Magnetic.









