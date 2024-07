Phoenix envoie David Roddy à Atlanta

Ce n’est pas le transfert de l’année, mais cela reste un transfert à souligner entre les Suns et les Hawks. Hier soir, on a ainsi appris par ESPN que David Roddy rejoignait Atlanta et que EJ Liddell s’envolait lui pour Phoenix.

L’élément central de cet échange, c’est bien sûr David Roddy (23 ans), qui change d’équipe pour la deuxième fois en l’espace de six mois. Après être passé des Grizzlies aux Suns cet hiver, le voilà donc qui passe des Suns aux Hawks cet été, où il viendra densifier la rotation à l’aile de la nouvelle franchise de Zaccharie Risacher. Le 23e choix de la Draft 2022 affiche 6.6 points et 3.0 rebonds de moyenne en carrière.

Quant à EJ Liddell, également drafté en 2022 (41e position), il est encore moins connu que son homologue et n’a disputé, en tout et pour tout, que neuf matchs en NBA (saison régulière et playoffs compris).

Exclusivement passé par les Pelicans, il évolue aussi à l’aile et avait atterri à Atlanta dans le cadre du transfert impliquant Dejounte Murray. À Phoenix, le joueur de 23 ans va tenter de gratter des minutes derrière Kevin Durant, Royce O’Neale ou encore Nassir Little.

David Roddy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 70 18 42.9 30.7 63.1 0.7 2.0 2.8 0.8 1.5 0.4 0.8 0.3 6.7 2023-24 * All Teams 65 18 40.3 29.3 69.1 0.8 2.4 3.3 1.2 1.1 0.4 0.9 0.2 6.5 2023-24 * MEM 48 23 40.2 30.1 68.7 1.1 3.1 4.2 1.6 1.4 0.5 1.1 0.2 8.4 2023-24 * PHX 17 4 43.5 12.5 100.0 0.1 0.5 0.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 1.3 Total 135 18 41.6 30.1 66.2 0.8 2.2 3.0 1.0 1.3 0.4 0.8 0.2 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.