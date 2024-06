Les Pelicans s’offrent Dejounte Murray !

Après de longs mois de rumeurs, le feuilleton Dejounte Murray a pris fin. Adrian Wojnarowski a balancé une belle « Woj Bomb » en pleine nuit en annonçant le départ du meneur pour New Orleans. Entre les bruits qui évoquaient un éventuel retour de Dejounte Murray à San Antonio, la possible venue de Darius Garland en Louisiane, ou la perspective de tractations en vue de la Draft autour du premier choix d’Atlanta, ce sont finalement les Pelicans et les Hawks qui ont trouvé un terrain d’entente au lendemain de la deuxième soirée de la Draft.

Les Pelicans ont réussi à convaincre leurs homologues en acceptant de céder Larry Nance Jr, EJ Liddell et Dyson Daniels mais aussi deux premiers choix de Draft, de 2025 (via les Lakers) et 2027 (le moins favorable entre le choix des Bucks et celui des Pelicans).

Un atout de plus pour New Orleans, l’occasion de reconstruire pour Atlanta

Pour les deux franchises, il s’agissait d’acter un nouveau cap clair pour l’avenir. D’un côté, les Pelicans ajoutent un nouvel homme fort à leur cinq majeur, autour de CJ McCollum, Brandon Ingram et bien sûr Zion Williamson. L’arrivée de Dejounte Murray doit faire grimper les Pelicans dans la hiérarchie à l’Ouest.

Pour les Hawks, c’est un nouveau départ qui se profile. L’échec de l’association Young-Murray a bien été identifié au terme d’une collaboration de deux saisons qui n’aura pas porté ses fruits, avec un revers au premier tour en 2023 et un échec en play-in cette saison. Le départ de Dejounte Murray et la Draft de Zaccharie Risacher sont l’occasion d’apporter du sang-neuf à un effectif qui cherche encore la bonne configuration. Atlanta récupère donc deux « role players » défensifs intéressants avec l’intérieur Larry Nance Jr et Dyson Daniels, sans oublier deux futurs premiers choix de plus pour compléter son dispositif à l’avenir.

Reste désormais à savoir ce que les deux franchises vont faire du reste de leur été et si de gros mouvements sont encore à prévoir, ce qui pourrait être le cas, à New Orleans comme à Atlanta…

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 Total 472 29 45.8 34.5 78.7 0.9 4.9 5.8 5.3 1.8 1.4 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.