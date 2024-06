Zaccharie Risacher conscient qu’il peut être drafté puis transféré

Zaccharie Risacher sera-t-il le premier joueur appelé ce mercredi soir ? Pour Basket USA, oui. Néanmoins, ce n’est peut-être pas la question la plus importante de la soirée pour l’avenir du Français.

Plus décisif encore que d’aller à Atlanta, l’ancien joueur de Bourg-en-Bresse pourrait bien être transféré dans les minutes qui suivront sa venue sur la scène de la Draft 2024. Car rien ne semble figé pour les Hawks.

The Ringer annonçait par exemple que les Hawks aimeraient bien mettre la main sur Donovan Clingan, qui aurait été impressionnant dans un workout privé, mais sans sacrifier leur premier choix pour l’ancien de UConn.

Il peut donc se passer beaucoup de choses. Comment le principal intéressé vit-il cette incertitude ? « J’ai essayé d’absorber des informations de partout, mais ce qui me vient souvent à l’esprit, c’est qu’il peut se passer n’importe quoi », dit-il. « On peut être drafté et, quelques minutes après, on est échangé. C’est dingue et ça fonctionne comme ça. Donc je ne sais pas à quoi m’attendre. »

Quoi qu’il arrive, Zaccharie Risacher s’estime prêt à faire sa place en NBA grâce à sa saison en Betclic Elite, où il a compilé 11.1 points et 4 rebonds de moyenne.

« J’étais dans une équipe dans laquelle j’avais un rôle. Je faisais partie d’une équipe qui gagnait des matches et je n’étais pas seulement un futur joueur NBA ou quelqu’un qui avait besoin de minutes », rappelle-t-il.