Un an après l’évidence Victor Wembanyama, la Draft NBA 2024 brille par sa densité et son absence d’une incontournable tête de gondole. Mercredi soir au Barclays Center, ils sont encore plusieurs à pouvoir espérer être le premier choix et filer vers les Hawks. Parmi eux, les deux Français Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr ont eu les faveurs des majorités des « mock draft » durant la saison. Cela suffira-t-il pour offrir un « back-to-back » au basket tricolore ? Le « first pick » ira-t-il vraiment à Atlanta ? Quels joueurs pour quels besoins par franchise ? Voici nos pronostics.

#1 ATLANTA HAWKS

Le choix : Zaccharie Risacher

Ailier | 2m07 | 95kgs | JL Bourg-en-Bresse

11,1 points, 4,0 rebonds, 0,9 passe en 23,3 minutes

Oui, pour Basket USA, la France va bien imiter le Canada et devenir la deuxième nation hors Etats-Unis à placer deux joueurs consécutifs au sommet de la draft (Andrew Wiggins et Anthony Bennett en 2013 et 2014). Zaccharie Risacher n’est pas la « licorne » Victor Wembanyama, en témoigne son trophée de meilleur espoir du championnat de France quand l’intérieur des Spurs en était incontestablement élu meilleur joueur. Mais l’ailier de Bourg-en-Bresse présente le meilleur compromis entre ses qualités actuelles et son potentiel futur.

Sa saison dans l’Ain a confirmé toute sa qualité de shooteur (38,7% de loin sur l’ensemble de la saison), tout en étant fréquemment en charge du meilleur extérieur adverse en défense. Ce profil de 3&D, complément idéal d’une star à qui laisser le ballon semble être la garantie de son niveau plancher. Et il collerait très bien aux Hawks, qui ne comptent pas dans leurs rangs de garanties à ce poste 3. La franchise de Géorgie va sérieusement devoir plancher sur des ajustements d’effectif, avec la paire Trae Young – Dejounte Murray vouée à ne pas coexister dans la durée. Que ce soit avec l’un ou l’autre, et aux côtés de Jalen Johnson aux postes de forward, Risacher pourra s’insérer sans problème dans le jeu et la rotation de Quin Snyder.

Attention toutefois car tous les médias américains s’accordent pour dire qu’Atlanta n’a pas encore arrêté son choix et pourrait être le domino qui bouleverserait tout l’ordre derrière.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Zaccharie Risacher

Les alternatives : Donovan Clingan, un trade (dans le dossier Brandon Ingram avec les Pelicans, avec les Spurs qui souhaiteraient monter)

#2 WASHINGTON WIZARDS

Le choix : Alexandre Sarr

Pivot | 2,16m | 102kgs | Perth Wildcats (NBL)

9,4 points à 52%, 4,3 rebonds, 0,9 passe, 1,5 contre en 18 minutes

ESPN, The Athletic, The Ringer… Tous s’accordent pour considérer ce pick comme une des rares garanties de la lottery. « Sarr est aussi proche d’être verrouillé comme numéro deux que quelqu’un pourrait l’être » estime Yahoo Sports. Et à raison. Le Français est possiblement le plus gros potentiel encore inexploité de cette Draft, et un des rares « freaks » de cette cuvée 100% NBA. Dans une équipe des Wizards qui redémarre son projet de zéro ou presque, récupérer un talent brut pareil avec une telle marge de progression semble tomber sous le sens.

Alexandre Sarr peut devenir un des meilleurs défenseurs intérieurs de la ligue par sa longueur, sa mobilité, et son instinct (3,1 contres sur un temps de jeu ramené à 36 minutes). Dans une promotion où les « freshmen » ne sont pas légion, ses 19 ans tout juste fêtés sont un argument de plus pour convaincre Washington de miser sur lui. S’il parvient à ajouter un peu de muscle sans entamer son agilité, et à stabiliser son tir extérieur, Sarr sera une vraie bonne pioche, un titulaire indiscutable en NBA.

A lire : Draft 2024 | Présentation d’Alexandre Sarr

Les alternatives : Zaccharie Risacher s’il venait à ne pas être retenu en 1er choix

#3 HOUSTON ROCKETS (VIA BROOKLYN)

Le choix : Reed Sheppard

Meneur – arrière | 1m87 | 82kgs | Kentucky Wildcats (NCAA)

12,5 points (à 53,6%), 4,1 rebonds, 4,5 passes en 28,9 minutes

Autre bonne surprise sur le podium de cette Draft après avoir flirté un temps avec le play-in, les Rockets n’ont pas de besoin immédiat, un luxe à ces hauteurs dans la lottery. L’option la plus sûre semble désigner Reed Sheppard comme favori. Très apprécié des dirigeants texans qui lui ont rendu visite tôt dans leur processus, le « guard » de Kentucky est une valeur sûre, magnifique shooteur, défenseur très sérieux et au QI basket élevé.

Difficile de savoir jusqu’où s’étend son potentiel, limité par un gabarit un peu léger. Mais Sheppard comblerait quelques lacunes du noyau dur des Rockets, notamment derrière l’arc, sans poser de nœuds au cerveau d’Ime Udoka, qui pourra le faire jouer indifféremment sur les postes 1 et 2 avec Fred Van Vleet, Jalen Green et Cam Whitmore. A moins que ce troisième choix ne serve de monnaie d’échange, un scénario de plus en plus probable selon les dernières rumeurs, alors que Houston cherche un joueur confirmé, notamment Marcus Smart, ou même Kevin Durant. Les Grizzlies pourraient en profiter, mais ne miseraient alors probablement pas en priorité sur Sheppard.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Reed Sheppard

Les alternatives : un trade, alors que Sheppard est le seul joueur attendu au 1er tour à avoir effectué un workout avec les Rockets.

#4 SAN ANTONIO SPURS

Le choix : Stephon Castle

Arrière-meneur | 1,98m | 95 kilos | Connecticut Huskies

11,1 points à 47,2%, 4,7 rebonds, 2,9 passes en 26,9 minutes

A ce stade, Castle tient plus du choix de la raison pour les Spurs. Plusieurs médias avancent que la franchise de Victor Wembanyama a des vues sur Zaccharie Risacher et sur Reed Sheppard. Dans cette projection, l’un comme l’autre ne sont plus disponibles. San Antonio a les atouts pour monter un échange avec leur tour de draft et ceux amassés lors du départ de Dejounte Murray chez les Hawks (1ers tours 2025 et 2027, swap 2026). Encore faut-il désormais convaincre devant, notamment… les Hawks, pas insensibles au profil de Donovan Clingan.

Si ce pick reste propriété des Spurs, Stephon Castle semble tenir la corde. Le champion NCAA avec UConn pourrait tout à fait se fondre dans l’identité Spurs, dur au mal, tourné vers le collectif, et prêt à se battre sur tous les ballons en défense. Le backcourt de San Antonio a besoin de renfort, et Castle pourrait occuper le poste de meneur, lui qui évoluait plutôt comme arrière avec les Huskies, pour le bien de l’équipe. Passeur très correct, il serait un gestionnaire fiable, sans pour autant régler tous les manques de l’équipe.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Stephon Castle

Les alternatives : Reed Sheppard si les Rockets échangent leur pick numéro 3, Zaccharie Risacher si les Hawks se laissent tenter, Matas Buzelis

#5 DETROIT PISTONS

Le choix : Matas Buzelis

Ailier / ailier-fort | 2m05 | 90kgs | G League Unite

14,1 points, 6,6 rebonds, 1,9 passe en 32 minutes

Dans une draft idéale, les Pistons auraient pu se jeter sur le plus gros talent disponible, hors axe 1-5 a priori verrouillé par le tandem Cade Cunningham – Jalen Duren. Mais trouveront-ils leur bonheur dans cette cuvée ? Rien n’est moins sûr, surtout après le grand ménage estival, du limogeage de Monty Williams un an seulement après son arrivée à la venue de Trajan Langdon comme président. Detroit pourrait être le grand animateur de la soirée, même si Langdon a expliqué vouloir tout de même être acteur de cette Draft, quitte à sélectionner plus bas. Reste à trouver le partenaire de trade idoine (Grizzlies ? Bulls ?).

Matas Buzelis semble sur le papier être le joueur correspond le mieux aux éventuels postes vacants des Pistons. Surprenant en défense avec l’Ignite la saison passée, l’Américano-Lituanien arriverait dans un contexte où on lui laissera le temps de se développer. La complémentarité avec Ausar Thompson, premier tour de la saison passée lui aussi féroce chien de garde mais au tir lointain déficient, laisserait toutefois à désirer.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Matas Buzelis

Les alternatives : un « trade-down », pourquoi pas pour Tidjane Salaün, Cody Williams

#6 CHARLOTTE HORNETS

Le choix : Dalton Knecht

Ailier | 1m96 | 96kgs | Tennessee Volunteers

21,4 points (à 45,8%), 4,9 rebonds, 1,8 passe en 30,6 minutes

Existe-t-il une équipe plus dépendante du reste de la ligue que les Hornets durant cette Draft ? Avec LaMelo Ball, Brandon Miller, voire Mark Williams, Charlotte a déjà une base jeune et talentueuse, qui ne demande qu’à se construire ensemble, pour peu que tout le monde soit en forme en même temps. Un arrière capable d’être un deuxième créateur, ou « 3&D » ? Le 6e choix pourrait être trop bas pour Stephon Castle ou Reed Sheppard. Un forward complémentaire, capable d’écarter le jeu et de défendre ? Matas Buzelis et plus encore Zaccharie Risacher risquent de ne plus être disponibles. Reste alors l’éventualité d’un échange ou d’un scénario « BPA », best player available.

L’option Donovan Clingan serait alors très tentante, même si elle demanderait à restructurer la rotation à l’intérieur. Dalton Knecht semble néanmoins plus probable si rien ne bouge au-dessus de ce sixième choix. Remarquable scoreur cette saison après avoir explosé sur le tard, il serait un précieux atout pour artiller sur les services de Ball. Reste que le joueur de Tennessee n’est pas un vrai poste 2 sur lequel il risque de souffrir en défense. Bon courage également pour réussir à contenter le trio Ball – Knecht – Miller en ballons.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Dalton Knecht

Les alternatives : Matas Buzelis, Stephon Castle, Donovan Clingan, Ja’Kobe Walter en cas de « trade-down »

#7 PORTLAND TRAIL BLAZERS

Le choix : Donovan Clingan

Pivot | 2m18 | 128kgs | Connecticut Huskies (NCAA)

13 points (à 63,9%), 7,4 rebonds, 1,5 passe en 22,6 minutes

DeAndre Ayton, Robert Williams III et Donovan Clingan dans le même effectif au poste 5 ? L’embouteillage serait évident. Mais l’opportunité de récupérer un des rares joueurs de cette Draft à même de devenir dominant dans un secteur du jeu saute tout autant aux yeux. Clingan était le leader défensif intérieur du champion NCAA, une des arrière-gardes les plus sérieux du championnat universitaire. Immense, le pivot sophomore a éteint à peu près tout ce qui se présentait au cercle des Huskies.

Soit précisément ce que les Blazers cherchaient en Robert Williams s’il n’avait pas une fois de plus passé davantage de temps à l’infirmerie que sur le terrain. La greffe Ayton est loin d’avoir pris, et son registre de joueur avant tout présent en attaque ne colle pas avec une ligne arrière déjà bien dotée en scoreurs. Clingan apporterait possiblement autant au rebond, les contres et les écrans XXL en plus. Cette densité dans la raquette lui permettrait de s’acclimater au rythme NBA, lui qui a parfois souffert sur la durée d’un match (22,5 minutes) par sa débauche d’énergie. Pour Portland, ce serait aussi la possibilité de rééquilibrer l’effectif en remodelant sa peinture.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Donovan Clingan

Les alternatives : Dalton Knecht, Tidjane Salaün, Cody Williams, Devin Carter, Ron Holland II, Matas Buzelis

#8 SAN ANTONIO SPURS (VIA TORONTO)

Le choix : Cody Williams

Ailier | 1m99 | 81kgs | Colorado Buffaloes (NCAA)

11,9 points (à 55,2%), 3 rebonds, 1,6 passe en 28,1 minutes

Les Spurs cherchent principalement de la création et du shoot cet été, et s’ils faisaient d’une pierre deux coups avec le joueur de Colorado ? San Antonio semble avoir multiplié les entraînements avec de nombreux candidats, parmi lesquels ne figure pas Cody Williams. ESPN évoque ainsi une stratégie « d’écrans de fumée » pour mieux brouiller les pistes. Celle menant au petit frère de Jalen Williams (OKC) n’est pas sans risques, mais elle aurait du sens.

Son gabarit et son envergure XXL pourraient faire des merveilles en défense. Surtout, sa marge de progression à la passe – il a joué par séquences comme meneur avec les Buffaloes en NCAA – et au tir extérieur (41,5% à 3-points sur un nombre limité de tirs) pourraient en faire un des meilleurs joueurs de cette promotion à terme. Toute proportion gardée, mais le pari ressemble à d’autres sélections passées des Spurs à la Draft comme Kawhi Leonard. Dans tous les cas, Gregg Popovich et sa troupe ne manqueront pas d’options au huitième rang, à la même comme sur les ailes.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Cody Williams

Les alternatives : Matas Buzelis, Dalton Knecht, Devin Carter, Rob Dillingham, Tidjane Salaün

#9 MEMPHIS GRIZZLIES

Le choix : Devin Carter

Arrière / meneur | 1m88 | 87kgs | Providence Friars (NCAA)

19,7 points à 47,3%, 8,7 rebonds, 3,6 passes en 35,3 minutes

Si Marcus Smart venait à quitter le Tennessee dans les prochaines heures / prochains jours, les Grizzlies pourraient ne pas avoir à chercher très loin son successeur. Parmi les révélations de la saison NCAA, Devin Carter irait très bien avec l’identité « Grit & Grind » si chère aux Grizzlies. Le fils de l’ancien meneur journeyman Anthony Carter est hyper intense en défense, aidé par des qualités athlétiques impressionnantes par rapport à son gabarit plutôt modeste.

Si ses progrès au tir de cette saison venaient à se confirmer, Carter pourrait être une très belle pioche, en particulier pour les besoins actuels de Memphis. Il peut jouer aux côtés comme en relais de Ja Morant et prendre le relais si la star des Grizzlies connaissait une nouvelle absence. Sa présence au rebond pourrait aider à couvrir les limites de Jaren Jackson Jr dans ce secteur, tout en offrant une option de plus en transition.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Devin Carter

Les alternatives : Cody Williams, en particulier si les Grizzlies tiennent finalement à Smart, Zach Edey ou Kel’el Ware en cas d’éventuel « trade-down » pour compenser l’absence de Steven Adams

#10 UTAH JAZZ

Le choix : Rob Dillingham

Meneur | 1m85 | 74kgs | Kentucky Wildcats (NCAA)

15,2 points (à 47,5%), 2,9 rebonds, 3,9 passes en 23,3 minutes

Dans son opération de reconstruction, le Jazz pourrait être à la croisée des chemins. Les rumeurs autour de l’avenir de Lauri Markkanen, voire de Walker Kessler reviennent fréquemment, et l’optique d’un plan à long terme est au rendez-vous, surtout avec Dannya Inge aux manettes. Utah pourrait être actif mercredi soir, pour ces picks comme pour les 29e et 32e choix qui pourraient finalement échoir aux Suns en échange du 22e choix. Dès lors, Utah pourrait se tourner vers la meilleure option pour l’avenir, ou comme pièce pour un futur transfert.

Rob Dillingham ne manque pas de potentiel, malgré son frêle physique qui a de quoi faire se poser des questions. Scoreur de talent sur pick-and-roll comme à longue distance, l’ancienne dynamo de Kentucky pourrait amener un coup de fouet aux lignes arrières de Salt Lake City. Même si son physique l’empêchait de devenir une star en NBA, il pourrait dans le pire des cas suppléer dans la rotation Collin Sexton, qui pourrait s’en aller durant l’intersaison.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Rob Dillingham

Les alternatives : Nikola Topic, Devin Carter, Cody Williams, Tidjane Salaün, Dalton Knecht, Ron Holland

#11 CHICAGO BULLS

Le choix : Ron Holland

Ailier | 1m99 | 89kgs | G-League Ignite

19,5 points (à 46,0%), 6,7 rebonds, 2,9 passes en 31,9 minutes

Faute de savoir exactement dans quelle direction vont aller les Bulls – que faire de Zach Lavine et de DeMar DeRozan, entre autres -, il serait logique de voir la franchise de l’Illinois combler des besoins immédiat dans l’effectif, tout en se projetant sur l’avenir. Envisagé un temps comme possible numéro un de cette Draft 2024, Ron Holland coche les cases. Le poste 3 pourrait être un chantier un ciel ouvert en cas de départ d’un ou deux leaders susnommés, alors que Patrick Williams est en fin de contrat.

Holland pourrait amener ses qualités de scoreur dans l’âme, en particulier dans l’attaque de cercle, capable aussi de défendre très sérieusement, deux qualités trop rarement simultanées dans l’effectif de Chicago. Si son tir venait à devenir ne serait-ce que correct, l’ancien joueur du G-League Ignite pourrait donner quelques regrets aux franchises qui le laisseraient passer. Même si les Bulls devront aussi être un peu patients avec Holland avant qu’il ne soit un diamant un peu mieux poli.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Ron Holland

Les alternatives : Tidjane Salaün, un trade, Devin Carter

#12 OKLAHOMA CITY THUNDER

Le choix : Tidjane Salaün

Ailier-fort – ailier | 2m05 | 98kgs | Cholet Basket

9,7 points, 3,9 rebonds, 0,9 passe en 23,4 minutes

Avec un effectif qui a fait un énorme bond en avant la saison dernière pour atteindre les sommets de la Conférence Ouest et des tours de draft à n’en pas finir, le Thunder a de quoi voir venir. L’effectif d’Oklahoma City ne souffre pas de manques évidents mais un « forward » supplémentaire ne serait pas du luxe après l’échec de l’expérience Gordon Hayward. Après Ousmane Dieng il y a deux ans, Tidjane Salaün pourrait être le prochain prospect tricolore à rejoindre les rangs d’OKC.

Le Choletais a encore du travail devant lui. Mais son profil athlétique, sa base sur le tir de loin et la qualité de son jeu sans ballon en fait un prototype d’un joueur à même de faire son trou dans la NBA actuelle. Son temps de jeu pourrait être limité dans un premier temps, mais il aurait la possibilité de grandir avec une pression moindre, ce dans un environnement compétitif et « familial » à l’échelle de la ligue.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Tidjane Salaün

Les alternatives : Ron Holland, Carlton Carrington, Johnny Furphy

#13 SACRAMENTO KINGS

Le choix : Nikola Topic

Meneur | 1m98 | 91kgs | Etoile Rouge (Serbie)

14,5 points à 49,8%, 3,2 rebonds, 5,5 passes en 23 matchs toutes compétitions confondues avec Mega MIS puis l’Etoile Rouge.

Les Kings étaient il n’y a encore pas si longtemps un vrai outsider à l’Ouest, avant de connaître une deuxième partie de saison très sinusoïdale. Les pièces principales sont en place avec De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, Keegan Murray continue d’emmagasiner de l’expérience et Sacramento a déjà avancé ses pions pour cet été en prolongeant Malik Monk. La potentielle absence pour toute la saison de Nikola Topic ne serait alors pas si préjudiciable.

Le meneur serbe respire le basket, et a en lui les qualités qui en faisaient fin 2023 un vrai candidat pour être le premier choix. Ses sérieuses blessures au genou ont fait reculer sa cote, mais son talent en fait un risque très mesuré au-delà de la 10e place. Topic apportera à l’escouade de Mike Brown un profil de distributeur qui lui a parfois fait défaut sur les lignes arrières, ainsi que ses centimètres pour un meneur de jeu.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Nikola Topic

Les alternatives : Tidjane Salaün, Devin Carter, Carlton Carrington, Ron Holland

#14 PORTLAND TRAIL BLAZERS (VIA GOLDEN STATE)

Le choix : Jared McCain

Meneur-arrière | 1m88 | 92kgs | Duke Blue Devils (NCAA)

14,3 points (à 46,2%), 5,0 rebonds, 1,9 passe en 31,6 minutes

Les Blazers ont ratissé large, très large pour leurs « workouts » avec leurs choix 7 et 14. Après l’opportunité Donovan Clingan, ce deuxième pick dans la lottery peut davantage servir à colmater les brèches de l’effectif. Jared McCain tombe exactement dans ce besoin, à savoir de l’adresse extérieure sur les postes 1 et 2. Anfernee Simons et surtout Malcolm Brogdon sont de solides gâchettes, mais leurs passages à l’infirmerie sont fréquents et leur avenir pas garanti dans l’Oregon.

Avec McCain, Portland pourrait difficilement trouver meilleur danger derrière l’arc à ce stade de la draft tant il a mis le feu à la NCAA de loin (41,4% à 3-points). Défenseur très honnête sur les lignes de passe, l’ex-Tar Heel ne manque que de quelques centimètres pour pouvoir espérer grimper un peu plus dans les projections.

A lire : Draft 2024 | Présentation de Jared McCain

Les alternatives : Ja’Kobe Walter, Tristan Da Silva, Kyshawn George

#15 MIAMI HEAT

Le choix : Zach Edey

Pivot | 2m24 | 135kgs | Purdue Boilermakers (NCAA)

25,2 points, 12,2 rebonds, 2 passes, 2,2 contres en 32 minutes

+ Physique démentiel

+ Toucher

– Mobilité

Les alternatives : Jared McCain, Carlton Carrington, Ja’Kobe Walter, Tyler Kolek, Kel’el Ware, Isaiah Collier

#16 PHILADELPHIA 76ERS

Le choix : Tristan Da Silva

Ailier – ailier-fort | 2m04 | 98kgs | Colorado Buffaloes (NCAA)

16 points à 49,3%, 5,1 rebonds, 2,4 passes

+ Tir extérieur

+ QI basket

– Physique et qualités athlétiques

Les alternatives : Ja’Kobe Walter, Jared McCain, Yves Missi, Kel’el Ware, Isaiah Collier, Carlton Carrington

#17 LOS ANGELES LAKERS

Le choix : Ja’Kobe Walter

Arrière | 1m94 | 90kgs | Baylor Bears (NCAA)

14,5 points à 37,6%, 4,4 rebonds, 1,4 passe en 32,3 minutes

+ Tir extérieur

+ Attitude de leader

– Inconstance

Les alternatives : Zach Edey, Kel’el Ware, Tristan Da Silva, Kyshawn George, Yves Missi, Ron Holland, Terrence Shannon

#18 ORLANDO MAGIC

Le choix : Johnny Furphy

Ailier | 2m02 | 86kgs | Kansas Jayhawks (NCAA)

9 points, 4,9 rebonds, 1 passe en 24,1 minutes

+ Potentiel

+ Sens du rebond

– Bagage offensif

Les alternatives : Jared McCain, Carlton Carrington, Terrence Shannon

#19 TORONTO RAPTORS (VIA INDIANA)

Le choix : Kel’el Ware

Pivot | 2m13 | 104kgs | Indiana Hoosiers (NCAA)

15,9 points (à 58,6%), 9,9 rebonds, 1,5 passe en 32,1 minutes

+ Qualités athlétiques

+ Jeu au poste

– Langage corporel

Les alternatives : Yves Missi, Zach Edey, Kyshawn George, Ja’Kobe Walter, Isaiah Collier

#20 CLEVELAND CAVALIERS

Le choix : Carlton Carrington

Meneur – arrière | 1m92 | 88kgs | Pittsburgh Panthers (NCAA)

13,8 points (à 41,2%), 5,2 rebonds, 4,1 passes en 33,2 minutes

+ Création de tir

+ Potentiel

– Individualisme

Les alternatives : Isaiah Collier, Ja’Kobe Walter, Johnny Furphy

#21 NEW ORLEANS PELICANS (VIA MILWAUKEE)

Le choix : Yves Missi

Pivot | 2m10 | 104kgs | Baylor Bears (NCAA)

10,7 points à 61,4%, 5,6 rebonds, 1,5 contre en 23 minutes

+ Physique

+ Marge de progression vaste

– Qualités techniques

Les alternatives : Tyler Smith, Kyshawn George, Carlton Carrington

#22 PHOENIX SUNS

Le choix : Isaiah Collier

Meneur | 1m89 | 93kgs | USC Trojans (NCAA)

16,3 points (à 49%), 2,9 rebonds, 4,3 passes en 29,8 minutes

+ Vitesse

+ Puissance

– QI à la création

Les alternatives : Ryan Dunn, Tyler Kolek, Jaylon Tyson

#23 MILWAUKEE BUCKS (VIA NO)

Le choix : Kyle Filipowski

Intérieur | 2m10 | 104kgs | Duke Blue Devils (NCAA)

16,4 points à 50,5%, 8,3 rebonds, 2,8 passes en 30,4 minutes

+ Qualité de passe

+ Potentiel au tir

– Physique « trompeur »

Les alternatives : Kel’el Ware, Bobi Klintman

#24 NEW YORK KNICKS (VIA DAL)

Le choix : Tyler Kolek

Meneur | 1m86 | 89kgs | Marquette Golden Eagles (NCAA)

15,3 points (à 49,6%), 4,9 rebonds, 7,7 passes en 33 minutes

+ Vision du jeu

+ Qualités de finisseur

– Défense

Les alternatives : Isaiah Collier, Terrence Shannon

#25 NEW YORK KNICKS

Le choix : Ryan Dunn

Forward | 1m99 | 97kgs | Virginia Cavaliers (NCAA)

8,1 points à 54,8%, 6,9 rebonds, 0,8 passe, 2,3 contres en 27,5 minutes

+ Défense

+ Attaque du cercle

– Création de tir extérieur

Les alternatives : Baylor Scheierman, Johnny Furphy, DaRon Holmes II, Kyle Filipowski

#26 WASHINGTON WIZARDS (VIA LOS ANGELES CLIPPERS)

Le choix : Kyshawn George

Ailier-arrière | 2m03 | 95kgs | Miami Hurricanes (NCAA)

7,6 points à 42,6%, 3,0 rebonds, 2,2 passes en 23 minutes

+ Tir de loin

+ Marge de progression

– Qualités physiques

Les alternatives : Isaiah Collier, Johnny Furphy, Terrence Shannon, Tyler Smith

#27 MINNESOTA TIMBERWOLVES

Le choix : Jaylon Tyson

Ailier | 1m97 | 99kgs | California Golden Eagles (NCAA)

19,6 points à 46,5%, 6,8 rebonds, 3,5 passes en 34,4 minutes

+ Polyvalence

+ Qualité au poste

– Pertes de balle

Les alternatives : Cam Christie, Baylor Scheierman, Tyler Kolek, KJ Simpson, Terrence Shannon, AJ Johnson

#28 DENVER NUGGETS

Le choix : DaRon Holmes II

Intérieur | 2m05 | 107kgs | Dayton Flyers (NCAA)

20,4 points à 54,4%, 8,5 rebonds, 2,6 passes, 2,1 contres en 32,4 minutes

+ Palette offensive

+ Contres

– Quel poste ?

Les alternatives : Tyler Smith

#29 UTAH JAZZ (VIA OKC)

Le choix : Pacôme Dadiet

Ailier | 2m03 | 98kgs | Ratiopharm Ulm (Allemagne)

6,6 points, 2,3 rebonds, 0,6 passes en 15,3 minutes

+ Bagage offensif

+ Potentiel physique

– Défense

Les alternatives : Baylor Scheierman, Tyler Smith, Jaylon Tyson

#30 BOSTON CELTICS

Le choix : Baylor Scheierman

Ailier | 1m99 | 92kgs | Creighton Bluejays (NCAA)

18,5 points, 9 rebonds, 3,9 passes en 36,8 minutes

+ Scoring

+ Rebond

– Potentiel défensif

Les alternatives : Bobi Klintman, Pacôme Dadiet, Ryan Dunn, Jaylon Tyson, Cam Christie, Terrence Shannon

…

SECOND TOUR

#47 ORLANDO MAGIC

Le choix : Melvin Ajinça

Ailier | 2m01 | 97kgs | Saint-Quentin (Betclic Elite)

10,2 points à 39,9%, 3,5 rebonds, 0,7 passe en 24,8 minutes

+ Tir de loin

+ Potentiel athlétique

– Qualités ballon en main

#55 LOS ANGELES LAKERS

Le choix : Bronny James

« Combo-guard » | 1m87 | 95kgs | Southern California Trojans (NCAA)

4,8 points (à 36,6%), 2,8 rebonds, 2,1 passes en 19,3 minutes

+ Défense

+ Potentiel athlétique

– Tir