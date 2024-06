Draft 2024 | Présentation de Yves Missi (Baylor)

Dans la famille des prospects qui n’ont débuté le basket que quelques années avant de rejoindre la NBA, on demande Yves Missi. Le Camerounais, né en Belgique, est arrivé sérieusement à la balle orange sur le tard, en 2021 à son arrivée aux Etats-Unis, après avoir longtemps joué au football.

Ce grand fan du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé grimpe depuis les marches quatre à quatre, jusqu’à sa saison à Baylor, où il n’était pas attendu comme un « one-and-done ». Mais Yves Missi offre un potentiel certain pour des franchises à la recherche de pivot moderne à façonner.

Profil

Poste : pivot

Taille : 2m10

Poids : 104 kgs

Equipe : Baylor Bears

Stats 2023/24 : 10.7 points à 61.4%, 5.6 rebonds, 1.5 contre en 23 minutes

Points forts

– Le physique. Pivot monté sur ressorts, Yves Missi est déjà physiquement prêt pour la NBA. Très aérien, costaud et à la fois mobile, il est une menace constante en alley-oop, comme pour protéger son cercle. Le Camerounais a fait des vrais progrès au fil de la saison pour défendre des joueurs plus petits grâce à sa vitesse de jambes. Il lui faut désormais allier son jeu tout le temps sur l’accélérateur avec un temps de jeu plus conséquent.

– La marge de progression. Encore brut, Tves Missi semble être un élève à l’apprentissage rapide. On l’a vu au fil de la saison être de plus en plus servi poste haut offensivement, avant de poser un ou deux dribbles et de finir vers le cercle, ce qui semblait difficilement concevable quelques mois plus tôt. On en est encore loin, mais il a expliqué par le passé regarder de près Giannis Antetokounmpo, plus que les pivots plus « traditionnels ».

Points faibles

– Les qualités techniques. Autre côté de la pièce, le pivot est encore très frustre d’un point de vue basket. Son tir (61.6% aux lancers-francs) pourrait pousser ses futurs adversaires à l’envoyer sur la ligne. Son très solide apport au rebond offensif est limité par sa faible vision de jeu qui le pousse parfois à s’empêtrer dans les défenses. Attention aussi à la naïveté en défense, où il doit mieux choisir quand chercher le contre.

Comparaison

Une sorte de mélange des deux pivots des Hawks, avec la capacité à finir en altitude de Clint Capela, et le combo mobilité/longueur d’Onyeka Okongwu – avec qui il partage les 2m18 d’envergure – en défense.

Pronostic

Deuxième moitié du premier tour. Une place dans le Top 20 serait sans doute un peu haute, mais il semble très improbable de le voire glisser au deuxième tour.