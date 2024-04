Né en Belgique et repéré au Cameroun, Yves Missi s’inscrit dans la Draft

C’est une belle histoire comme on en lit parfois en NBA, celle d’Yves Missi (19 ans, 2m12), né en Belgique en 2005 mais qui a grandi au Cameroun. D’abord passionné de foot durant son enfance, il s’est finalement tourné vers le basket à 16 ans et a franchi les étapes a un rythme fou depuis.

C’est à l’occasion du camp de basket « Why Not Me » organisé en 2019 à Yaoundé par l’agent Bouna Ndiaye qu’Yves Missi a été repéré. A l’âge de 16 ans, il a donc rejoint les Etats-Unis pour se lancer dans le basket.

« Ce fut l’un de mes premiers contacts avec le basket », a-t-il révélé au moment d’officialiser sa candidature pour la Draft. « J’ai l’intention de me présenter à la Draft NBA 2024 et j’ai hâte de vivre le processus. J’engage Wasserman en tant qu’agent et je suis à fond ! ».

Un gros potentiel athlétique

Une belle histoire qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain… Joel Embiid, pivot comme lui, également camerounais et qui a découvert le basket sur le tard après avoir privilégié le foot.

A Baylor lors de sa saison « freshman » (10.8 points, 5.6 rebonds, 1.5 contre), Yves Missi a fait étalage de mobilité pour sa taille, de son efficacité et de sa dissuasion près du cercle. Son potentiel athlétique a de quoi attirer, lui qui a mené la Big 12 avec 63 dunks et un gros impact défensif.

« Les équipes de la NBA pourront voir lors du processus pré-Draft à quelle vitesse j’apprends, d’autant plus que je suis « nouveau » dans le milieu. Ils verront ma capacité à shooter et à manier le ballon, ce qu’ils n’ont pas forcément vu cette année ».

Son premier objectif sera d’assurer sa place au premier tour de la prochaine Draft qui se déroulera sur deux jours pour la première fois cette année.