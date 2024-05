Trajan Langdon, nouvel homme fort des Pistons

Au sortir de la pire saison de leur histoire, avec 14 victoires pour 68 défaites, les Pistons ont décidé d’engager un président. Depuis plusieurs années, il n’y avait personne à ce poste, et le propriétaire Tom Gores a porté son choix sur Trajan Langdon, l’actuel GM des Pelicans.

Ancien joueur, passé par la NBA et l’Europe (champion de l’Euroleague et MVP du Final Four), Trajan Langdon a rapidement gravi les échelons comme dirigeant, et selon ESPN, il sera donc le nouvel homme fort de la direction des Pistons. Ces dernières années, il avait refusé des postes aux Kings et aux Wizards.

Que ce soit aux Nets, pendant trois ans, ou aux Pelicans, depuis cinq ans, Trajan Langdon a toujours fait l’unanimité par ses choix dans la Draft ou ses échanges marquants. En vrac, on peut citer les sélections de Jarrett Allen, Caris LeVert, Trey Murphy et Herb Jones, ou le transfert de CJ McCollum et le choix de Willie Green comme entraîneur aux Pelicans. Une franchise où il va laisser un grand vide, et quelques gros dossiers en suspens : l’avenir de Brandon Ingram, la prolongation éventuelle de Jonas Valanciunas…

À Detroit, il débarque dans une franchise sans ligne directrice avec un effectif bancal et une ambiance morose. On ne serait pas étonné qu’il frappe fort dès la Draft, pourquoi pas en échangeant le 5e choix.