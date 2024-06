Les Suns prêts à échanger leur 22e choix avec le Jazz ?

Que vont faire les Suns avec leur 22e choix ce mercredi soir lors de la Draft ? Visiblement, d’après John Gambadoro, toujours bien renseigné concernant la franchise de l’Arizona, les dirigeants sont prêts à le céder.

La preuve : ils discutent actuellement avec le Jazz. Un transfert simple serait au centre des conversations : le 22e choix des Suns irait au Jazz, qui enverrait ses 29e et 32e choix en échange.

Quel intérêt pour Phoenix ? Il peut y avoir plusieurs raisons. D’abord pour aller chercher Bronny James, ciblé depuis un moment, avec moins de risques. Le fils de LeBron, même s’il pourrait être meilleur que prévu, n’est pas annoncé aussi haut, donc sacrifier une place aussi élevée pour un joueur moyen reste un coup de poker.

Une façon de ne pas seulement parier sur Bronny James ?

Le 29e, et surtout le 32e choix, semblent donc parfaits pour miser sur Bronny James, tout en gardant un deuxième choix. Ainsi, les Suns peuvent récupérer deux joueurs les 26 et 27 juin, et ce n’est pas rien au niveau mathématique car l’effectif n’est qu’à moitié rempli pour l’exercice 2024/25.

Oui, il y a évidemment Devin Booker, Bradley Beal et Kevin Durant, mais après le « Big Three », les joueurs sous contrat sont peu nombreux : Grayson Allen, Jusuf Nurkic, Nassir Little et David Roddy. Même si Royce O’Neale et Drew Eubanks pourraient prolonger leur aventure à Phoenix, cela ne fait que sept joueurs pour l’instant.

Le dernier avantage est financier. Un 29e choix possède un contrat moins important qu’un 22e choix, tandis que les joueurs draftés au second tour n’ont pas forcément de contrat garanti. Le trio de stars des Suns pèse 150 millions de dollars de salaire et les finances sont déjà dans le rouge. Pour l’entourer, il n’y aura pas de petites économies…