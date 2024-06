Royce O’Neale prochainement prolongé par les Suns ?

Après Grayson Allen, prolongé en avril pour 70 millions de dollars sur quatre ans, sans doute Drew Eubanks, qui veut rester dans l’Arizona, désormais Royce O’Neale ? Les Suns doivent se pencher sur le dossier de l’ailier, libre cet été, et d’après les informations de Brian Windhorst, c’est fait ou presque.

Reste à trouver un terrain d’entente car la franchise de Phoenix est plombée par ses finances. La masse salariale de la saison prochaine, donc sans Royce O’Neale, pèsera déjà 206 millions de dollars ! Avec notamment 104 millions de plus à lâcher dans le cadre de la « luxury tax »…

Alors comment prolonger le joueur, précieux avec son shoot extérieur et sa défense ? Si on l’en croit notre confrère John Gambadoro, toujours très bien informé dès qu’il s’agit des Suns, en misant sur la durée du contrat.

« Les Suns veulent le garder et pensent pouvoir le faire. Mais il faut lui offrir un contrat de trois ou quatre ans car d’autres équipes vont lui donner deux ans avec plus d’argent. Lui aussi veut rester et ils vont lui donner trois ou quatre saisons », annonce-t-il ainsi.

D’après The Arizona Republic, un nouveau contrat entre 30 et 35 millions de dollars sur plusieurs saisons serait le juste prix à proposer pour la franchise pour conserver son joueur. Pour comparer, l’ancien de Utah et de Brooklyn (8.4 points et 5.2 rebonds de moyenne) a touché 9.5 millions de dollars cette saison.

Royce O'Neale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 69 17 42.3 35.6 80.3 0.4 3.1 3.4 1.4 1.5 0.5 0.8 0.2 5.0 2018-19 UTH 82 20 47.5 38.6 76.2 0.3 3.2 3.5 1.5 2.1 0.7 0.9 0.3 5.2 2019-20 UTH 71 29 43.3 37.7 76.4 0.4 5.1 5.5 2.5 2.9 0.8 0.9 0.5 6.3 2020-21 UTH 71 32 44.4 38.5 84.8 1.2 5.6 6.8 2.6 2.6 0.8 1.2 0.5 7.0 2021-22 UTH 77 31 45.7 38.9 80.4 0.8 4.0 4.8 2.5 2.4 1.1 1.0 0.4 7.4 2022-23 BRK 76 32 38.6 38.9 72.5 0.7 4.3 5.1 3.7 3.1 0.9 1.5 0.6 8.8 2023-24 * All Teams 79 25 39.7 37.0 68.6 0.8 4.0 4.8 2.8 2.2 0.8 0.9 0.6 7.7 2023-24 * BRK 49 25 38.8 36.6 68.2 0.8 3.7 4.5 2.8 2.5 0.7 1.0 0.6 7.4 2023-24 * PHX 30 25 41.1 37.6 69.2 0.7 4.5 5.2 2.7 1.8 0.9 0.7 0.5 8.1 Total 525 26 42.6 38.1 77.3 0.7 4.2 4.8 2.4 2.4 0.8 1.0 0.4 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.