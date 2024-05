Un avenir commun pour Drew Eubanks et les Suns

Alors que Jusuf Nurkic est sous contrat jusqu’en 2026, son remplaçant dans la raquette des Suns devrait également rester en place. Drew Eubanks a confié cette volonté auprès du Arizona Republic.



« La franchise entière veut que je revienne l’année prochaine et je veux être un joueur des Phoenix Suns l’année prochaine », lâche l’intérieur de 27 ans, qui dispose d’une option d’un montant de 2,6 millions de dollars pour l’exercice 2024-2025.

« Je prendrai la meilleure décision pour ma famille et moi-même le moment venu », poursuit l’ancien joueur des Spurs et des Blazers qui, s’il venait à décliner cette option, deviendrait « free agent non protégé ».

Sur le papier, les deux parties ont plutôt intérêt à s’entendre. À l’heure actuelle, les Suns disposent déjà de la plus grosse masse salariale projetée pour la saison prochaine. La franchise n’a pas les moyens d’offrir davantage que ce contrat minimum pour garder son intérieur remplaçant.

Et au regard de sa production cette saison – environ 5 points et 4 rebonds à 60% de réussite en 15 minutes – il ne devrait pas susciter un enthousiasme fou auprès d’autres franchises. Face aux Wolves en playoffs, il s’était montré lors des Game 2 et 3 (8 puis 9 points) avant de rester sur le banc lors du dernier match.

Outre Drew Eubanks, dont la signature a fait perdre un deuxième tour de Draft 2024 aux Suns, Eric Gordon, Josh Okogie et Damion Lee disposent tous d’une option d’un montant comparable sur leur contrat pour l’an prochain.

Drew Eubanks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 23 5 57.7 0.0 84.6 0.3 1.2 1.5 0.3 0.5 0.1 0.4 0.2 1.8 2019-20 SAN 22 12 64.2 100.0 76.9 1.3 2.6 3.9 0.7 1.7 0.2 1.0 0.8 4.9 2020-21 SAN 54 14 56.6 100.0 72.6 1.4 3.1 4.5 0.8 1.6 0.3 0.8 0.9 5.8 2021-22 * All Teams 71 18 59.6 21.7 76.2 1.8 3.6 5.4 1.2 1.7 0.4 1.1 0.6 7.7 2021-22 * SAN 49 12 52.8 12.5 74.7 1.3 2.7 4.0 1.0 1.2 0.3 0.9 0.6 4.7 2021-22 * POR 22 30 64.6 26.7 78.4 3.0 5.5 8.5 1.6 2.8 0.8 1.6 0.5 14.5 2022-23 POR 78 20 64.1 38.9 66.4 1.7 3.7 5.4 1.3 2.2 0.5 0.9 1.3 6.6 2023-24 PHX 75 16 60.1 100.0 77.4 1.4 2.9 4.3 0.8 1.5 0.4 0.8 0.8 5.1 Total 323 16 60.6 38.3 73.4 1.5 3.1 4.6 1.0 1.7 0.4 0.9 0.9 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.