Les Suns font exploser leur masse salariale pour Grayson Allen !

« Faites-moi confiance. Vous allez adorer le joueur mystère. Croyez-moi. » C’est ce qu’avait lancé Joe Cronin, le GM des Blazers, à Josh Bartelstein, le président des Suns. A l’époque, les Blazers négocient le départ de Damian Lillard aux Bucks, et ils ont besoin des Suns pour boucler l’échange avec un « joueur mystère« . Ce sera Grayson Allen, et Phoenix n’a jamais regretté de l’avoir récupéré puisque l’ancien arrière des Bucks est devenu le meilleur shooteur à 3-points de la NBA.

Preuve qu’ils en sont satisfaits, ils ont décidé de le prolonger pour 70 millions de dollars sur quatre ans. Une belle marque de confiance alors que les Suns ont arraché la 6e place de la conférence Ouest lors de la dernière journée, et que Allen a tout simplement signé sa meilleure saison en carrière aux points, aux passes, aux rebonds, et bien sûr à 3-points.

Un recrutement encadré sur plusieurs saisons

Après avoir récupéré Kevin Durant et Bradley Beal, le propriétaire Mat Ishbia est prêt à tout pour décrocher le titre, et ce contrat plonge les Suns dans le rouge foncé avec une masse salariale à 206 millions de dollars pour la saison 2024/25, et une luxury tax estimée à 104 millions de dollars. C’est un record !

Selon ESPN, les Suns tombent sous le coup de plusieurs limites pour de futurs échanges ou la free agency. Leur capacité à recruter sera compliquée pendant plusieurs saisons.

LEXIQUE

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 141 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher. Depuis 2024, la NBA sanctionne encore davantage les franchises trop dépensières avec un recrutement encadré.

Grayson Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 UTH 38 11 37.6 32.3 75.0 0.1 0.5 0.6 0.7 1.2 0.2 0.9 0.2 5.6 2019-20 MEM 38 19 46.6 40.4 86.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.4 0.3 0.9 0.1 8.7 2020-21 MEM 50 25 41.8 39.1 86.8 0.4 2.8 3.2 2.2 1.4 0.9 1.0 0.2 10.6 2021-22 MIL 66 27 44.8 40.9 86.5 0.5 2.9 3.4 1.5 1.5 0.7 0.7 0.3 11.1 2022-23 MIL 72 27 44.0 39.9 90.5 0.9 2.4 3.3 2.3 1.6 0.9 1.0 0.2 10.4 2023-24 PHX 74 34 49.5 45.7 87.7 0.6 3.3 3.9 3.1 2.1 0.9 1.3 0.6 13.4 Total 338 26 45.0 41.1 86.5 0.5 2.5 3.0 2.0 1.6 0.7 1.0 0.3 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.