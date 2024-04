Meilleur shooteur à 3-points de la NBA, Grayson Allen ne veut surtout pas quitter les Suns

Auteur d’un match plein dans la victoire renversante face aux Kings, Grayson Allen est le meilleur shooteur à 3-points de la NBA ! Avec 48% derrière l’arc, l’ancien arrière des Bucks profite des fixations de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal pour sanctionner de loin, et son profil intéresse forcément plusieurs équipes. C’est d’ailleurs une belle monnaie d’échange si les Suns envisagent de modifier leur effectif d’ici le 8 février.

« Depuis que je suis en NBA, mon nom apparaît chaque année dans un tweet… », soupire-t-il. « Je n’y prête guère attention. En général, cela me fait sourire parce que c’est un peu drôle. J’adore jouer ici cette saison, j’adore jouer avec cette équipe, je ne veux pas être échangé. En général, cela signifie que quelqu’un d’autre vous veut. J’espère que c’est le cas et que ce n’est pas l’équipe dans laquelle je joue qui veut se débarrasser de moi. »

Quelle différence avec l’attaque des Bucks ?

Il faut dire que Grayson Allen dispute sa meilleure saison en carrière avec près de 14 points par match, et il explique pourquoi son rôle est différent à Phoenix.

« C’est un style de jeu un peu différent (par rapport à Milwaukee). Quand vous vous appuyez sur 4 ou 5 shooteurs pour écarter le jeu, et que vous avez du « drive-and-kick », ça donne plusieurs pénétrations, plusieurs actions et plusieurs ballons qui ressortent. Quand vous jouez avec Giannis, 70 à 80% du temps, l’attaquant va se retrouver avec cinq joueurs postés dans la raquette à cause de Giannis. Avec Giannis, vous n’avez pas besoin d’attaquer à nouveau la raquette. Aux Suns, on ressort beaucoup de ballons, et je peux pénétrer sur le jeu de transition. Il y a beaucoup de ballons renversés où je peux attaquer mon défenseur. Et depuis un mois, on me trouve de plus en plus à 3-points. »

Des vacances plutôt que le All-Star Week-End

Résultat : l’ancien arrière du Jazz et des Bucks est carrément en position de devenir le 10e joueur à signer une saison à 50/40/90 dans les tirs, et sa cote est au plus haut. Peut-être même qu’il pourrait décrocher une invitation au All-Star Week-End pour le concours à 3-points.

« Je ne prête pas trop attention au fait d’être le leader de la NBA à 3-points » assure-t-il. « L’autre jour, je discutais avec ma femme de nos projets pour la pause du All-Star Game, sans même envisager une telle éventualité. Pour l’instant, nous prévoyons de passer de bonnes vacances ».

Grayson Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 UTH 38 11 37.6 32.3 75.0 0.1 0.5 0.6 0.7 1.2 0.2 0.9 0.2 5.6 2019-20 MEM 38 19 46.6 40.4 86.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.4 0.3 0.9 0.1 8.7 2020-21 MEM 50 25 41.8 39.1 86.8 0.4 2.8 3.2 2.2 1.4 0.9 1.0 0.2 10.6 2021-22 MIL 66 27 44.8 40.9 86.5 0.5 2.9 3.4 1.5 1.5 0.7 0.7 0.3 11.1 2022-23 MIL 72 27 44.0 39.9 90.5 0.9 2.4 3.3 2.3 1.6 0.9 1.0 0.2 10.4 2023-24 PHX 75 34 49.9 46.1 87.8 0.6 3.3 3.9 3.0 2.1 0.9 1.3 0.6 13.5 Total 339 26 45.2 41.2 86.6 0.5 2.5 3.0 2.0 1.6 0.7 1.0 0.3 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.