Conférence Ouest | Le Thunder, numéro 1 ; Wolves – Suns au premier tour !

Il aura donc fallu attendre l’ultime journée pour connaître le numéro 1 de la conférence Ouest, qui aura l’avantage du terrain jusqu’en finale du conférence. Il s’agit du Thunder, qui n’a fait qu’une bouchée des Mavericks, venus à OKC avec leur équipe C. A la mi-temps, il y avait déjà 41 points d’avance… Le plus dingue, c’est que le Thunder termine 1er à l’Ouest avec le deuxième effectif le plus jeune de toute la NBA !

A la deuxième place, on retrouve finalement les Nuggets, faciles vainqueurs des Grizzlies avec un super Jamal Murray en première mi-temps, tandis que Nikola Jokic va enfoncer le clou au retour des vestiaires. Champions en titre, les Nuggets affronteront le vainqueur du « play-in » entre les Pelicans et les Lakers !

Enfin, les Wolves, battus à domicile par les Suns, finissent 3e et ils affronteront les… Suns au premier tour ! C’est Bradley Beal qui avait mis les Suns sur les bons rails dans un premier quart-temps à sens unique (44-22). Malgré une belle remontée au score, les Wolves vont craquer au début du 4e quart-temps, et c’est encore Beal qui va leur faire très mal. Leur défaite fait des malheureux : les Pelicans, envoyés au « play-in ».

Thunder – Mavericks 135 – 86

BOS 132 WAS 122 CLE 110 CHA 120 IND 157 ATL 115 MIA 118 TOR 103 NYK 120 CHI 119 ORL 113 MIL 88 PHI 107 BRO 86 MEM 111 DEN 126 MIN 106 PHO 125 NOR 103 LAL 124 OKC 135 DAL 86 SAS 123 DET 95 GSW 123 UTH 116 LAC 105 HOU 116 SAC 121 POR 82

Grizzlies – Nuggets 111 – 126

BOS 132 WAS 122 CLE 110 CHA 120 IND 157 ATL 115 MIA 118 TOR 103 NYK 120 CHI 119 ORL 113 MIL 88 PHI 107 BRO 86 MEM 111 DEN 126 MIN 106 PHO 125 NOR 103 LAL 124 OKC 135 DAL 86 SAS 123 DET 95 GSW 123 UTH 116 LAC 105 HOU 116 SAC 121 POR 82

Wolves – Suns 106 – 125