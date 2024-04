Grayson Allen, le joueur mystère du transfert de Damian Lillard

Pour ESPN, l’insider Adrian Wojnarowski raconte les dernières heures du « trade » de Damian Lillard, et notamment les discussions secrètes entre les Bucks et les Blazers, entamées depuis juillet ! À Milwaukee, on prévient le GM Joe Cronin qu’à la moindre fuite, ils abandonneront les discussions. Pour éviter tout problème interne, ils demandent même à ce que leur nom n’apparaisse pas si l’échange échoue.

Dans le même temps, à Portland, et avant même la demande de transfert de Damian Lillard, on a discuté de l’échange entre Deandre Ayton et Jusuf Nurkic.

Les Suns apprennent que le « swap » sera inclus dans l’échange du meneur des Blazers, et qu’ils vont récupérer Nassir Little et Keon Johnson. Mais ils sont tenus à l’écart des discussions, et ne savent donc pas que les Bucks sont la troisième équipe. Ils ne l’apprendront que le jour même, quelques minutes avant tout le monde.

« Vous allez adorer le joueur mystère. Croyez-moi »

À la demande de Jon Horst, son homologue de Milwaukee, Joe Cronin leur demande juste de lui faire confiance, et qu’ils ne seront pas déçus par le joueur qu’ils vont récupérer.

« Faites-moi confiance. Vous allez adorer le joueur mystère. Croyez-moi » assure Joe Cronin à Josh Bartelstein, le président des Suns. Il lâche tout de même deux informations importantes : le poste du joueur et son salaire. Les Suns font leur petite enquête, et ils en déduisent qu’il s’agira de Grayson Allen ou de Victor Oladipo. En clair, à Phoenix, on sait que Damian Lillard rejoindra Milwaukee ou Oklahoma City.

C’est mercredi à 14h15 que les Blazers confirment aux Suns que ce sera Grayson Allen puisqu’ils viennent de se mettre d’accord avec les Bucks.

À Phoenix, les dirigeants sont enthousiastes, et ils donnent leur accord pour la venue de l’arrière des Bucks. Joe Cronin l’annonce à Milwaukee. Les agents sont prévenus, les joueurs ensuite. La suite, on la connaît.