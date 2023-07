Damian Lillard demande son transfert !

Il avait expliqué attendre de voir ce qu’allaient faire les Blazers lors de la « free agency » avant de décider de son avenir… et Damian Lillard n’aura donc eu besoin que d’un jour pour demander son transfert.

Chris Haynes, Shams Charania et Adrian Wojnarowski annoncent ainsi tous en chœur que le meneur de jeu a finalement averti Portland qu’il souhaitait quitter l’Oregon. Visiblement, les 160 millions de dollars sur cinq ans offerts à Jerami Grant ne l’ont pas convaincu du projet de l’équipe.

Ce n’est pas vraiment une surprise car les Blazers n’ont pas les armes pour lutter pour le titre, même avec le retour de Jerami Grant, et à bientôt 33 ans, Damian Lillard n’a plus de temps à perdre.

Les Blazers devraient tenter de satisfaire à la demande de leur « franchise player », qui touchera tout de même 45.6 millions de dollars la saison prochaine, puis 48.8 millions de dollars en 2024/25, 58.5 millions de dollars en 2025/26 et finalement 63.2 millions de dollars (« player option ») lors de la saison 2026/27. À 36 ans.

Miami, le mariage parfait ?

Tous les regards se tournent évidemment vers Miami, qui a laissé filer Gabe Vincent et Max Strus en quelques heures, mais aussi Victor Oladipo. Étant donné que Damian Lillard n’a jamais caché non plus son attrait pour la franchise de Pat Riley, ce serait le mariage idéal, le Bleacher Report évoquant aussi la piste de Brooklyn.

Selon Chris Haynes, le Heat serait prêt à offrir Tyler Herro et peut-être Duncan Robinson, ainsi que des choix de Draft, pour récupérer Damian Lillard. Pat Riley voudrait éviter de se séparer de Caleb Martin…

D’après The Athletic, Damian Lillard a bien spécifié aux Blazers qu’il voulait rejoindre la Floride. Mais selon ESPN, Portland va également étudier les offres des Sixers et des Clippers, les deux autres équipes intéressées.

Quant à Ramona Shelburne, elle assure que le meneur a aussi beaucoup de respect pour les Spurs. De là à l’imaginer faire équipe avec Victor Wembanyama ? Ça semble très, très improbable mais il faut rappeler que contrairement à Bradley Beal, Damian Lillard n’a pas de « no-trade clause » et il ne peut donc pas choisir sa destination.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 Total 769 36 43.9 37.2 89.5 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.