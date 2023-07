Max Strus aux Cavaliers dans un deal en triangle avec les Spurs !

Alors que les Cavaliers ont prolongé Caris LeVert puis signé George Niang, ils viennent de signer l’un des extérieurs les plus courtisés de cette intersaison.

Il s’agit de Max Strus, l’une des révélations du Heat, qui va s’engager pour 63 millions de dollars sur quatre ans. Pour le récupérer, ESPN révèle que Cleveland a monté un « sign-and-trade » avec Miami, et… San Antonio.

Ainsi, les Cavaliers envoient Cedi Osman et Lamar Stevens aux Spurs, tandis que le Heat récupère uniquement un second tour de Draft. Ce qui signifie que Miami a perdu Gabe Vincent et Max Strus en quelques heures, mais aussi Victor Oladipo. Sans doute que Pat Riley, qui ne pouvait pas offrir grand chose au duo Vincent-Strus, se prépare à un gros coup…

Pour l’instant, Miami a simplement prolongé Kevin Love, et fait revenir Josh Richardson.

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.2 11.5 Total 189 23 42.7 37.1 82.0 0.4 2.2 2.7 1.5 1.7 0.4 0.7 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.