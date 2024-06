Draft 2024 | Présentation de Stephon Castle (Connecticut)

Prospect parmi les plus attendus à sa sortie du lycée, Stephon Castle a vécu une drôle de saison freshman avec Connecticut. De leader et créateur en « high school », le natif de Géorgie a consenti à se mettre au service des Huskies dans leur quête du doublé NCAA, quitte à sacrifier un peu de ses responsabilités. Et grand bien lui en a fait !

Champion universitaire, Stephon Castle a vu sa cote grimper au fil de la saison et de ses belles prestations comme cinquième roue du carrosse. Dans une Draft très ouverte faute de talents surdimensionnés, le meneur/arrière peut espérer faire partie des premiers appelés le 26 juin prochain.

Plus que ses performances individuelles durant sa seule saison à UConn, Stephon Castle s’est signalé par ses qualités si précieuses pour n’importe quelle équipe. « Guard » costaud capable de tenir le ballon, de finir en contre-attaque et de défendre le plomb sur le meilleur attaquant adverse, il semble prêt pour la NBA, même s’il n’a pas encore 20 ans. Le genre de « two-way player » sur lequel n’importe quelle franchise est capable d’investir des millions de dollars ces derniers étés.

Reste que Stephon Castle est aussi teigneux sur le parquet que déterminé. Il a indiqué lors de ses entretiens préalables à la Draft qu’il ne souhaitait pas revivre une saison comme à Connecticut et qu’il n’accepterait des essais qu’avec des équipes à la recherche d’un « ballhandler ». Sa place dans cette Draft reste donc assez floue, en fonction des choix des uns et des autres.

Profil

Poste : arrière/meneur

Taille : 1m98

Poids : 95 kg

Equipe : Connecticut Huskies

Stats 2023/24 : 11,1 points à 47.2%, 4,7 rebonds, 2,9 passes en 26,9 minutes

Points forts

– La défense. Ses chiffres ne sautent pas aux yeux (0,8 interception, 0,5 contre), et ne disent pas tout, voire pas grand-chose de son apport de ce côté du terrain. Connecticut possédait un « Defensive Rating » de 95,5 quand il était sur le parquet, contre 101,5 quand il était sur le banc. Très bon stoppeur grâce à son gabarit costaud pour un poste 1/2, Stephon Castle possède tous les atouts du défenseur complet : haut du corps solide pour résister au contact et aux écrans sur pick-and-roll, compréhension du jeu en aides ou sur les rotations et leader vocal.

– Les qualités athlétiques pour son poste. Stephon Castle n’est pas de la caste des « freaks ». Mais pour un joueur qui se veut évoluer dans la peau d’un meneur, sa détente et son explosivité pourraient lui offrir des « mismatch » intéressants dans le jeu NBA plus ouvert. En plus de ses qualités en transition (61% au tir en contre-attaque), sa maîtrise du rythme ballon en main et sa vitesse dans les coupes vers le cercle sont de vrais atouts.

– La création. Là encore, le jeu de UConn a tendance à niveler l’impact statistique et les individualités. Mais Stephon Castle est un solide distributeur, notamment sur pick-and-roll. Sans être un John Stockton en puissance, il offrira à sa franchise une option fiable de création (2,9 passes pour 1,5 balle perdue). Son impact pourrait être plus grand en fonction de sa responsabilisation par sa prochaine franchise.

Points faibles

– Le tir. C’est la vraie limite du jeu de Stephon Castle, avec un faiblard 27% à 3-points. Sa mécanique va demander un peu de boulot, sa confiance en son shoot peut-être encore plus, alors qu’il a parfois refusé de prendre des tirs ouverts. Il y a toutefois de l’espoir, avec 85% de réussite aux lancers-francs lors des 15 derniers matchs de la saison contre 70% dans les vingt premiers.

– Pas de véritable point fort. Si Stephon Castle peut faire beaucoup de choses sur un terrain, il est de ces joueurs qui n’ont ni faiblesse rédhibitoire, ni domaines dans lequel il excelle. Si son côté chien de garde devrait lui assurer des minutes, ne serait-ce que pour une mission défensive, il lui manque encore de quoi le rendre incontournable.

Comparaison

Protéiforme, Stephon Castle évoque Gary Payton II, Bruce Brown, voire Andre Iguodala, par sa capacité à être un deuxième créateur. Ses velléités à diriger le jeu, associées à de belles qualités défensives mais à un tir perfectible peuvent aussi rappeler Marcus Smart.

Pronostic

Dans le Top 10, et possiblement mieux. La polyvalence de Stephon Castle peut combler les besoins de plus d’une équipe, les Hornets (6e choix) voire les Rockets (3e choix) pour son apport défensif extérieur, les Spurs (4e et 8e) et le Jazz (10e) pour sa gestion du ballon.