Stephon Castle ne veut pas faire des essais n’importe où…

Champion NCAA avec UConn, Stephon Castle (1m98, 19 ans) est régulièrement cité parmi les joueurs qui seront appelés entre les 6e et 10e place le soir de la Draft. Arrière de grande taille, capable de mener le jeu, il rappelle Shai Gilgeous-Alexander ou RJ Barrett par ses changements de rythme et cette fausse nonchalance, mais aussi cette capacité à utiliser le physique de son adversaire lorsqu’il va au contact. C’est aussi un bon défenseur, et c’est ce côté « two-way player », mais également sa polyvalence, qui intéressent les scouts et les franchises NBA.

Sauf que l’intéressé n’a pas envie de se retrouver barré par une star, et surtout il veut mener le jeu ! C’est ce que rapporte ESPN, qui le voit plutôt du côté du Jazz, à la 10e position. Lors des entretiens au Draft Combine, Stephon Castle a fait passer le message qu’il ne se voyait pas comme un deuxième arrière en NBA, et qu’il n’effectuerait pas des essais dans des formations qui n’ont pas de besoin à la mène.

« Je pense que mon vrai poste est celui de meneur de jeu, et je pense que ces derniers mois, j’ai dû me sacrifier pour le bien de l’équipe », a-t-il expliqué à Chicago. « J’ai l’impression que mes qualités sont assez sous-estimées dans ce domaine. J’ai l’impression d’en avoir fait la démonstration au lycée, parce que j’avais plus souvent le ballon. Je pense que je vois bien le jeu, et que je peux trouver les joueurs dans la raquette. C’est une qualité que se doit d’avoir un meneur en NBA, et je pense que j’en suis capable ».

Pas franchement adroit de loin, avec une mécanique de tir assez lente, le meilleur freshman de la Big East se verrait donc aux côtés d’un shooteur, et sa polyvalence, sur les postes 1 et 2, pourrait lui permettre de se démarquer.

Dans le viseur des Spurs ?

En jetant un coup d’oeil au Top 10 de la Draft, on l’imagine ainsi mal accepter des essais chez les Pistons (5e choix) en raison de la présence de Cade Cunningham.

Même chose chez les Hornets (6e choix) où LaMelo Ball porte beaucoup la balle. À Portland (7e choix), le poste de meneur est promis à Scoot Henderson tandis que les Grizzlies (9e choix) n’ont évidemment aucun besoin avec Ja Morant. Reste donc la 8e place, qui appartient aux Spurs, et la 10e, au Jazz.

Si les Spurs conservent leur 8e choix, The Athletic annonce que Stephon Castle est sur leur liste. Peut-être même avec leur 4e choix, mais on peut en douter. ESPN rapporte même que l’intéressé refuserait d’effectuer des workouts parce qu’il a déjà la promesse d’être pris par une franchise. Pour le moment, il n’a effectué aucun essai.