Champion avec UConn, Stephon Castle se présente à la Draft 2024

Après avoir joué un rôle important jusqu’au titre universitaire, le freshman Stephon Castle a décidé de se présenter à la Draft 2024, rapporte ESPN. Classé n°9 sur la liste des 100 meilleurs prospects d’ESPN, il grimpe rapidement dans la hiérarchie de « Mocks Draft » et sera sans doute un « lottery pick », le 27 juin.

La cote du joueur a évidemment explosé en raison de ses récentes performances, et du titre universitaire obtenu avec son université. Stephon Castle a ainsi tourné en moyenne à 18 points, 5 rebonds et 2.5 passes décisives lors des victoires des Huskies sur Alabama et Purdue, lors du Final Four de la « March Madness ».

Avant le début de la « folie de mars », il n’était que 16e dans la hiérarchie d’ESPN. Sur l’ensemble de la saison, Stephon Castle a tourné en moyenne à 11.1 points, 4.7 rebonds et 2.9 passes décisives. Pour ESPN, il a un physique déjà prêt pour la NBA : un arrière costaud, avec de longs bras, capable d’être rapidement productif dans la Grande Ligue grâce à ses fondamentaux et sa capacité à jouer un rôle de deuxième créateur.

Parmi les meilleurs défenseurs de la scène universitaire, il était habituellement chargé de ralentir le meilleur joueur de l’équipe adverse. Les dirigeants NBA ont aussi apprécié de le voir accepter de jouer sans rechigner le rôle de cinquième option offensive dans l’une des meilleures équipes de l’histoire récente du basket universitaire.