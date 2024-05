Draft 2024 | Le premier choix pour les Hawks !

Avant le Game 4 entre les Pacers et les Knicks, la NBA a tenu à Chicago sa traditionnelle « lottery« , qui détermine l’ordre de la prochaine Draft, qui se tiendra les 26 et 27 juin prochain, avec le gros lot : le premier choix de la Draft !

Après les Spurs en 2023, ce sont les Hawks qui décrochent le gros lot, et pourtant ils n’avaient que 3% de récupérer le premier choix. Ce n’est que la deuxième fois que les Hawks obtiennent le premier choix à la Draft. La première fois, c’était en 1975 ! Ils sont suivis des Wizards et des Rockets, autres grands gagnants de la soirée avec cette 3e place. Les Rockets n’avaient que 4% de chances d’être dans le Top 3.

Un Français de plus aux Spurs ?

Les Spurs, avec les 4e et 8e choix, devraient animer la soirée de la Draft, et on peut s’attendre à ce qu’ils échangent l’un de leurs choix contre un très bon meneur de jeu. On surveillera aussi la « French Connection » puisque San Antonio pourra sans doute sélectionner Alexandre Sarr ou Zaccharie Risacher avec leur 4e choix. Les grands perdants sont, à nouveau, les Pistons, et pour la 6e année de suite, le pire bilan de la saison régulière n’obtient pas le premier choix.

LE PREMIER TOUR DE LA DRAFT 2024