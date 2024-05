Zaccharie Risacher a deux modèles : son père et Kevin Durant

Même si sa cote a quelque peu baissé ces dernières semaines, Zaccharie Risacher fait toujours partie des favoris pour décrocher la 1ère place de la Draft 2024, et ainsi succéder à Victor Wembanyama.

L’ailier de Bourg en Bresse intéresse les scouts par son profil d’ailier moderne, aussi à l’aise sur du jeu rapide que pour sanctionner de loin. Un profil qui rappelle celui de son papa, Stéphane, cadre de l’Equipe de France il y a 25 ans.

« J’ai grandi en regardant… mon père ! (rires). C’était mon héros, mon père » répond-il à France Info à propos de ses modèles. « Et puis vers 10-11 ans, j’ai commencé à regarder la NBA. Bon, c’était la nuit, et je n’avais pas forcément de téléphone ou quoi que ce soit. Celui que j’ai beaucoup regardé, c’est Kevin Durant ! C’est lui qui m’a beaucoup inspiré. J’ai été très vite fan de lui, et je le suis resté très longtemps ! »

Les playoffs avant la Draft

En attendant de croiser son idole en NBA, Zaccharie Risacher va tenter de faire mieux que Victor Wembanyama la saison dernière. Aux côtés de Bilal Coulibaly, le pivot des Spurs avait mené Levallois-Boulogne jusqu’en finale de la Betclic Elite, avant de s’incliner face à Monaco.

« J’ai deux mois à faire très importants, peut-être même les plus importants de ma jeune carrière de basketteur. Et après on verra ce qu’il se passe » explique-t-il à propos de ses attentes dans la Draft. « La réalité est telle que je dois rester concentré. On va disputer les playoffs. C’est une merveilleuse expérience à vivre. »

Finaliste malheureuse de l’Eurocup, la JL Bourg est actuellement 4e de la Betclic Elite avec 23 victoires pour 9 défaites. Les playoffs se dérouleront du 17 mai au 15 juin.