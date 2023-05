Lottery 2023 | Pour Victor Wembanyama, ce sera les Spurs !!!

Juste avant que la finale de conférence Ouest entre les Nuggets et les Lakers ne démarre, la NBA organisait du côté de Chicago sa traditionnelle « lottery », pour déterminer l’ordre de la Draft 2023. Finalement, au bout du suspense, ce sont les Spurs qui ont décroché le (très) gros lot, puisqu’ils pourront vraisemblablement sélectionner Victor Wembanyama avec leur premier choix !

Ce n’est accessoirement que la troisième fois de son histoire, après 1987 (David Robinson) et 1997 (Tim Duncan), que San Antonio draftera en numéro un et c’était sans doute la meilleure année pour le faire, vu le joueur qu’ils pourront récupérer en retour.

Derrière la franchise texane, on retrouve les Hornets en deuxième position et les Blazers en troisième position, alors que les Rockets et les Pistons complètent le Top 5.

Parmi les grands gagnants de la soirée, on peut évidemment citer les Spurs grâce à la potentielle arrivée de Victor Wembanyama, mais également Charlotte et Portland qui grimpent dans le Top 3. À l’inverse, Houston et Detroit ont perdu gros, puisqu’ils pouvaient initialement rêver du « top pick »…