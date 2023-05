Où jouera Victor Wembanyama en NBA ? Le grand soir de la « lottery »

Il y avait longtemps que la « lottery » n’avait pas suscité autant d’enthousiasme ! Peut-être plus encore que la Draft elle-même puisque comme en 2003 avec LeBron James ou en 2019 avec Zion Williamson, on sait déjà qui sera choisi en numéro 1 de la Draft. Il s’agira de Victor Wembanyama, le nouveau phénomène du basket mondial, et le Français sait déjà qu’il n’y a aucun suspense puisqu’il y a dix jours, il a posté ce message sur les réseaux sociaux : « 10 jours avant de connaître ma future équipe. C’est vraiment un truc de fou ».

Sur le papier, trois franchises ont le plus de chances de remporter cette « lottery » et donc d’avoir l’opportunité de sélectionner Victor Wembanyama en numéro 1 : les Rockets, les Spurs et les Pistons.

OÙ ET QUAND ?

La « lottery » se déroule dans une petite pièce à Chicago, sans caméras, mais avec un dirigeant NBA, un journaliste et un huissier, et ce 16 mai, le tirage au sort débute à 02h00 heure française, juste avant le premier match de la finale de conférence entre les Nuggets et les Lakers. C’est à suivre en direct sur BeIN Sports. Quelques privilégiés pourront suivre l’événement en compagnie de Victor Wembanyama sur les Champs Élysées.

QUI PARTICIPE À LA LOTTERY ?

En théorie, la « lottery » concerne les franchises non qualifiées en playoffs, soit les 14 équipes avec les plus mauvais bilans. On leur attribue une place, et donc des chances de remporter le premier choix, en fonction de leur bilan en saison régulière. Plus une équipe a été mauvaise en saison régulière, plus elle a de chances de choisir en premier.

L’arrivée du « play-in » a un peu bouleversé la théorie puisque la NBA doit attendre les éliminations des barrages pour déterminer les « lottery teams ». Les Bulls, le Thunder, les Raptors et les Pelicans sont donc des « lottery teams » cette année.

QUEL EST LE RÈGLEMENT ?

Depuis 2019, la NBA a modifié deux éléments essentiels, qui visent à éviter le « tanking » en saison régulière.

– Les trois plus mauvais bilans de la saison ont désormais 14% de chance de décrocher la première place le soir de la « lottery ». Jusqu’en 2018, le plus mauvais bilan avait 25%, soit une chance sur quatre, de décrocher le premier choix. Les deux autres plus mauvais bilans avaient ensuite respectivement 19.9% et 15.6% de chance de récupérer cette première place. Un système mis en place depuis 2005 et que le « tanking » avait mis à mal depuis plusieurs saisons. Avec cette réforme, la plus mauvaise équipe n’a qu’une chance sur sept de gagner la « lottery », contre une chance sur quatre auparavant.

– Jusqu’en 2018, seuls les trois premiers choix étaient déterminés par la « lottery », et le pire bilan de la saison régulière était donc assuré de sélectionner dans le Top 4. Avec cette réforme, on passera à quatre choix désignés par le tirage au sort, et ça signifie du même coup que le pire bilan de la saison régulière pourrait n’avoir que le 5e choix. Il s’agit de Detroit cette année.

COMMENT SE DÉROULE LE TIRAGE AU SORT ?

La NBA utilise 14 balles de ping-pong, numérotées de 1 à 14, et les place dans une machine qui ressemble à celle du Loto. Au total, il existe 1 001 combinaisons possibles (sans tenir compte de l’ordre de sortie des balles : en clair, la combinaison 1-2-3-4 est la même que la combinaison 4-3-2-1). Ces combinaisons sont attribuées aux équipes en fonction de la probabilité souhaitée. Les Rockets, les Pistons et le Spurs en reçoivent donc 140, contre 5 aux Pelicans.

Un premier tirage permet donc de déterminer le premier choix. Les balles sont mélangées pendant vingt secondes, puis chaque balle est aspirée à dix secondes d’intervalle. Le nom de la première équipe connue, on remet les balles dans la machine et on recommence pour déterminer les deuxième, troisième et quatrième choix. Si la combinaison d’une équipe déjà tirée au sort retombe, le tirage recommence.

Seuls les quatre premiers choix sont tirés au sort. De la 5e à la 14e place, la « lottery » tient ensuite compte du classement.

QUELLES SONT LES CHANCES DE CHAQUE FRANCHISE DE CHOISIR EN PREMIER ?

Voici les probabilités (en %) pour chaque équipe.

Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Detroit 14.0 13.4 12.7 11.9 47.9 Houston 14.0 13.4 12.7 11.9 27.8 20.1 San Antonio 14.0 13.4 12.7 11.9 14.8 26.0 7.1 Charlotte 11.5 11.4 11.2 11.0 7.4 27.1 18.0 2.4 Portland 11.5 11.4 11.2 11.0 2.0 18.2 25.5 8.6 0.6 Orlando 9.0 9.2 9.4 9.6 8.6 29.7 20.6 3.8 0.2 Indiana 7.5 7.8 8.1 8.5 19.8 33.9 13.0 1.4 >0.0 Washington 4.5 4.8 5.2 5.7 34.5 36.2 8.5 0.5 >0.0 Utah 4.5 4.8 5.2 5.7 46.4 29.4 3.9 0.1 >0.0 Dallas* 4.5 4.8 5.2 5.7 60.6 17.9 1.2 >0.0 >0.0 Chicago** 1.8 2.0 2.2 2.5 77.6 13.4 0.4 >0.0 OKC 1.7 1.9 2.1 2.4 85.2 6.6 0.1 Toronto 1.0 1.1 1.2 1.4 92.9 2.3 New Orleans

0.5 0.6 0.6 0.7 97.6

* Choix protégé Top 10. Il appartiendra à New York si les Mavericks ne sélectionnent pas dans le Top 10

** Choix protégé Top 4. Il appartiendra au Magic si les Bulls ne sélectionnent pas dans le Top 4.

QUELS SONT LES REPRESENTANTS DES FRANCHISES ?

Voici la liste complète des quatorze personnalités présentes.

Detroit Pistons: Ben Wallace

Houston Rockets: Ime Udoka

San Antonio Spurs: Peter J. Holt

Charlotte Hornets: Mark Williams

Portland Trail Blazers: Brandon Roy

Orlando Magic: Jamahl Mosley

Indiana Pacers: Tyrese Haliburton

Washington Wizards: Wes Unseld Jr.

Utah Jazz: Collin Sexton

Dallas Mavericks: Nico Harrison

Chicago Bulls: Dalen Terry

Oklahoma City Thunder : Nick Collison

Toronto Raptors: Bobby Webster

New Orleans Pelicans: David Griffin





