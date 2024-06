Draft 2024 | Présentation de DaRon Holmes II (Dayton)

Rares sont les juniors, joueurs de troisième année universitaire, à espérer une bonne place à la Draft. DaRon Holmes II espère pourtant suivre les traces récentes des Splash Brothers Stephen Curry et Klay Thompson, de Khris Middleton, de Jalen Brunson ou encore de Nikola Vucevic, autant de joueurs futurs All-Stars arrivés plus tardivement en NBA. A quasi 22 ans, Holmes II s’est imposé comme un vrai bon joueur universitaire (dans le 2e meilleur cinq de la saison NCAA), mais avec Dayton au sein de la moins chevronnée conférence Atlantic 10. Si ses qualités semblent suffisamment éprouvées pour rejoindre le monde professionnel, peut-il en faire des armes à l’échelon supérieur ?

Profil

Poste : Ailier-fort / Pivot

Taille : 2m05

Poids : 107 kgs

Equipe : Dayton Flyers

Stats 2023/24 : 20,4 points à 54,4%, 8,5 rebonds, 2,6 passes, 2,1 contres en 32,4 minutes

Points forts

– La palette offensive. DaRon Holmes II sait à peu près tout faire en attaque, et dans des registres bien différents. Son jeu au poste est assez riche, tout en faisant parler son mélange de puissance et de toucher vers le cercle après avoir posé l’écran. L’intérieur s’est aussi forgé ces derniers mois un début de shoot intéressant (38,6% à 3-points avec 2,5 tentatives par match), une bonne idée pour un joueur efficace pour aller chercher des lancers-francs (8,8 par match, 4e en NCAA, à 71,3%).

– Les qualités de contre. En trois ans de fac, Holmes II a toujours tourné entre 1,9 et 2,3 contres par match. Il n’est peut-être pas le plus haut des « big men », mais il compense par un très bon timing, en particulier en aide défensive.

Points faibles

– Quel est son poste en NBA ? Son gabarit suffisait peut-être en NCAA, mais son manque de centimètres devrait bien plus se faire sentir chez les pros. Et si son profil offensif laisse l’espoir d’une transition vers un ailier-fort plus fuyant, sa lenteur sur les déplacements latéraux semble trop importante à ce stade pour ne pas être préjudiciable au large défensivement.

Comparaison

Petit mais doué en attaque, Holmes II a des airs de Naz Reid ou de Jalen Smith. Le risque est aussi de virer vers un Montrezl Harrell lors de sa fin de carrière, un joueur aux qualités certaines mais de moins en moins adapté au jeu actuel.

Pronostic

Fin de premier tour. ESPN assure que le joueur a annulé plusieurs « workouts », le signe que son nom a probablement déjà été coché par une franchise. Holmes II a tout intérêt à débarquer dans une équipe où on lui confiera dans un premier temps un rôle de missions pour se faire sa place, comme Denver en 28e place, voire Washington en 26e.