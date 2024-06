Draft 2024 | Présentation de Kyshawn George (Miami)

La connexion suisse – Chalon-sur-Saône – NBA fonctionne toujours. Kyshawn George devrait être le troisième joueur passé par l’Elan à être retenu au premier tour et à représenter la confédération helvétique dans la Grande Ligue. Contrairement à ses prédécesseurs Thabo Sefolosha et Clint Capela, George a, lui, fait un arrêt par la NCAA après un départ controversé. Imaginé dans un premier temps comme un projet de développement, le joueur de 20 ans s’est imposé comme un titulaire avec les Hurricanes de Miami, gagnant en temps de jeu et en responsabilités au fil de la saison. Il est l’un des « risers » de cette cuvée.

Profil

Poste : ailier/arrière

Taille : 2m03

Poids : 95 kgs

Equipe : Miami Hurricanes (NCAA)

Stats 2023/24 : 7,6 points à 42,6%, 3,0 rebonds, 2,2 passes en 23 minutes

Points forts

– Le tir. A 40,8% derrière l’arc sur plus de quatre tentatives, Kyshawn George est un des meilleurs shooteurs de cette classe. Après réception d’une passe, en première intention ou même un gros mètre derrière l’arc, le Suisse possède un arsenal déjà complet pour briller de loin en NBA.

– La marge de progression. Recrue seulement « trois étoiles » en arrivant à la fac, il a fait un bond dans les projections comme sous la toise, passant d’1m75 à 2m03 depuis 2019. Formé comme meneur de jeu à Chalon-sur-Saône, il en a conservé la facilité ballon en main et la qualité de passe, deux atouts précieux pour un shooteur de cette taille. Reste à complètement apprivoiser ce corps encore en construction, tant physiquement que techniquement, notamment en défense (centre de gravité, résistance aux impacts).

Points faibles

– Les qualités athlétiques. George manque d’explosivité sur son premier pas pour faire la différence, misant davantage sur son envergure et sa technique balle en main. Il lui faudra sans doute travailler sur sa vitesse sans ballon pour pouvoir également devenir un sniper en sortie d’écran.

Comparaison

Produit non fini physiquement, Kyshawn George est un joueur encore difficile à cerner. Rares sont les joueurs de plus de deux mètres bons distributeurs tout en prenant les deux tiers de leurs tirs à 3-points avec efficacité. Un profil à la Joe Ingles davantage shooteur un peu moins stoppeur se dessine, mais avec du temps et des muscles, le plafond pourrait être plus haut.

Pronostic

Entre la 20e et la 30e place, dans une équipe qui lui laissera le temps de se développer, autant comme athlète que comme joueur.