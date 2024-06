Draft 2024 | Présentation de Bobi Klintman (Cairns Taipans)

Un joueur suédois passé par la NCAA avant de rejoindre l’Australie, puis de se présenter à la Draft : Bobi Klintman n’est pas un candidat banal. Le joueur des Cairns Taipans avait fait le choix de quitter Wake Forest après seulement un an et de tenter sa chance en NBL pour davantage se montrer. Le pari n’est qu’à moitié réussi.

Car Bobi Klintman possède un profil intrigant et des raisons de croire en un vrai avenir en NBA. Mais les pièces du puzzle tardent à se mettre en place. « Toutes les équipes ne sont pas fans de lui » assure ainsi Sam Vecenie.

Profil

Poste : ailier-fort/ailier

Taille : 2m05

Poids : 96 kgs

Equipe : Cairns Taipans (NBL)

Stats 2023/24 : 9.7 points à 44.3%, 4.8 rebonds, 0.7 passes en 21.3 minutes

Points forts

– La capacité à écarter le jeu. Sans être un shooteur de tout premier plan, celui qu’on appelle parfois « Bo » est suffisamment correct pour être surveillé à 3-points (35.7% en Australie, 37.8% avec Wake Forest un an plus tôt). Bobi Klintman joue quasi uniquement face au cercle et prend la moitié de ses tirs derrière l’arc. Cette aisance associée à sa taille peut faire de lui un « stretch four » intéressant.

– Les atouts athlétiques. Le Suédois est un des plus grands « forwards » mesuré lors du Draft Combine. Rapide pour sa taille, vite en l’air au dunk, il a sur le papier les caractéristiques pour jouer indifféremment sur les deux postes 3 et 4, notamment en défense. Ce profil colle parfaitement au basket « sans position fixe » fréquemment employé en NBA aujourd’hui.

Points faibles

– La concentration. Bobi Klintman manque de régularité, notamment en défense, entre mauvaises rotations défensives et positionnement douteux. Ses errances et un manque de coffre physique le conduisent à empiler les fautes : 2,7 en 21 minutes dans un championnat australien moins dense athlétiquement.

– Le jeu offensif à l’intérieur de l’arc. Très bon en transition, Bobi Klintman pêche encore sur demi-terrain. Il manque d’explosivité et de puissance face aux défenseurs costauds, pour un médiocre 46.3% au tir près du cercle hors contre-attaques. Il n’est pas non plus capable à ce stade de se créer son tir hors de la raquette, faute d’une plus grande créativité en un-contre-un.

Comparaison

Bobi Klintman peut être un « forward » de complément comme Otto Porter Jr a pu l’être il y a quelques années… Tout comme buter dans sa progression comme l’ancien joueur des Wizards et des Warriors. S’il parvient à corriger les scories de son jeu, il peut se rapprocher du joueur qu’est P.J. Washington aujourd’hui à Dallas.

Pronostic

Fin de premier tour, comme projet d’un prétendant au titre ou comme éventuelle monnaie d’échange.