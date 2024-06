Draft 2024 | Le Suédois Bobi Klintman veut entrer dans l’histoire

Alors que la France pourrait glisser trois représentants dans le Top 5 de la prochaine Draft, la Suède n’a jamais placé de joueur au premier tour ! C’est pour cette raison que l’ailier Bobi Klintman (2m08, 21 ans) pourrait entrer dans l’histoire de son pays, puisqu’il est annoncé entre la 20e et la 30e place.

Passé par Wake Forest lors de son année freshman, Klintman a mis fin à son cursus au bout d’un an, direction l’Australie et la NBL. Comme le Français Alex Sarr, ou LaMelo Ball il y a quelques années, le Suédois a choisi ce championnat professionnel pour se préparer au mieux pour la Draft.

En Australie pour prouver sa dureté

« Je crois que je suis prêt à relever le prochain défi, à savoir la NBA », a déclaré Klintman à ESPN. « C’est un objectif depuis que je suis jeune. J’ai toujours essayé de me fixer le défi de jouer au plus haut niveau possible, que ce soit en Europe, au lycée, à l’université ou maintenant dans la NBL. ».

Avec les Cairns Taipans, le Suédois tournait à 9.7 points et 4.8 rebonds de moyenne en 21 minutes. « J’espère que les équipes NBA qui m’ont observé ont vu que je n’avais pas peur de relever un défi » poursuit-il. « Le chemin que j’ai emprunté est un chemin que peu de joueurs sont prêts à prendre. C’est plus difficile que la voie universitaire. J’espère que les équipes NBA ont vu que j’étais un dur à cuire. Je voulais prouver que je pouvais exceller dans un basket-ball physique, et je crois que c’est ce que j’ai fait. »