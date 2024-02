Draftomètre des Bleus | Zaccharie Risacher au sommet des prévisions

Un Français en chasse un autre, mais le drapeau tricolore continue de flotter très, très haut dans les « Mock Draft » NBA. La cuvée 2024 ne baisse pas en promesses, puisqu’après Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher est désormais le numéro un provisoire pour ESPN et son spécialiste Jonathan Givony.

L’ailier de Bourg-en-Bresse continue sa folle montée et devance désormais Alex Sarr pour ce qui serait, potentiellement, le premier doublé de « first picks » de l’histoire du basket tricolore, et même du basket européen. Retour sur les performances de la semaine passée de nos Frenchies.

Risacher, le rebond après le bond en avant

Il faut croire que Zaccharie Risacher a apprécié les honneurs d’ESPN. Dans le dur la semaine précédente avec un premier zéro pointé au scoring de la saison contre Monaco, l’ailier s’est repris ces derniers jours.

Contre son ancien club, l’ASVEL, il a surnagé dans la large (et rare) défaite des siens 84-61. Avec ses 12 points (à 3/8, et 5/7 aux lancers), le joueur de 18 ans a fini co-meilleur marqueur de la rencontre.

Il a aussi fait preuve de caractère au micro de Skweek, diffuseur de la rencontre, face au non-match de sa formation, montrant déjà un certain franc-parler, voire une dose de leadership. « On a eu le temps de préparer ce match, il va falloir se remettre en question. C’est un match de merde pour nous. Mais ce n’est pas ce qui va nous arrêter. L’ASVEL nous a posé des problèmes à l’intérieur mais ce n’est pas une excuse. C’est de notre faute, on aurait dû mieux répondre au défi physique et mieux appliquer notre stratégie. »

Quelques jours plus tôt, « Zach » Risacher avait confirmé son regain de forme après sa semaine ratée en se montrant dominateur contre Ulm en Eurocup, malgré une autre défaite burgienne (81-85). Avec ses 20 points, il avait signé son troisième match à 20 unités ou plus lors de ses quatre dernières sorties européennes.

A noter qu’en face, l’ailier Pacôme Dadiet avait confirmé sa progression des dernières semaines en signant son record de points en Eurocup (15 points en 17 minutes). Autre membre de la génération 2005, Dadiet est actuellement attendu en milieu de deuxième tour par ESPN (48e), NBADraft.net (42e), un peu plus loin pour Sports Illustrated (57e). Son coup de sang contre l’ALBA Berlin, qui lui a valu deux matchs de suspension en championnat, n’est pas en revanche la meilleure des publicités pour son dossier.

Salaün règle la mire, Sarr retrouve la forme

Comme son comparse de LNB, Tidjane Salaün a vécu une semaine poussive collectivement, mais réussie sur un plan individuel. Son équipe de Cholet Basket s’est inclinée la semaine dernière en Ligue des champions chez les Turcs de Tofas, puis en championnat à Strasbourg. Après un mois de décembre compliqué en termes d’adresse et de constance, qui l’a vu glisser au huitième rang de la « Mock Draft » d’ESPN, l’ailier choletais retrouve des couleurs avec un premier double-double en professionnels à Strasbourg (12 points à 4/8 de loin, 10 rebonds).

Même soir de première samedi pour Alexandre Sarr, toujours très haut dans l’estime des spécialistes de la Draft (2e chez ESPN, 1er pour CBS et Sports Illustrated).

Le joueur de Perth a profité au mieux de ses 20 minutes sur le parquet contre les Cairns Taipans pour inscrire 14 points et capter 12 rebonds. Encore préservé un match sur deux après avoir manqué la quasi-totalité du mois de janvier, l’intérieur toulousain semble bien avoir retrouvé la forme avec un joli 28 d’évaluation, grâce notamment à sa force de dissuasion (3 contres). Pour le quatrième match de rang, il n’a pas tenté de tir longue distance, qui en faisait un des aspects les plus intrigants de son jeu avec ses 2m13 sous la toise.

Super-Sarr Alex Sarr put up his first career double-double, finishing with 14 points, 12 rebounds and 3 blocks pic.twitter.com/chUGNUS1wk — NBL Next Stars (@NBLNextStars) February 12, 2024

Autre prétendant français au premier tour de la Draft 2024, l’ailier Melvin Ajinça a eu le droit à un petit avant-goût de l’univers NBA pour l’inauguration de l’Adidas Arena du Paris Basket, chez qui se déplaçait le SQBB.

Devant 8 000 spectateurs, dont des « guests » de renom comme l’international français du PSG Ousmane Dembélé, ou le champion du monde de handball Elohim Prandi, il a dévissé avec un 3/11 au tir, dont 0/6 à 3-pts.