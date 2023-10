À 18 ans, Alexandre Sarr confirme son énorme potentiel en Australie

A l’instar de Victor Wembanyama la saison passée avec la Betclic Elite, Alexandre Sarr va obliger les scouts NBA à suivre de plus près la NBL, le championnat australien. Comme « Wemby », le petit frère d’Olivier a profité d’une mini-tournée des Perth Wildcats aux Etats-Unis pour se faire un prénom, et depuis sa cote a grimpé en flèche au point d’apparaître dans le Top 5 des « mock draft » pour 2024.

Autre point commun avec Victor Wembanyama, il sait tout faire sur un terrain, et à 18 ans, il ne faut surtout pas le brider.

« Quelle que soit l’équipe de la NBA qui l’obtiendra, soyez prudents avec lui et faites en sorte qu’il réussisse », lance Jordan Usher, l’un de ses coéquipiers en NBL. « Ne lui dites pas de ne pas shooter à 3-points, ne l’empêchez pas de faire quoi que ce soit. Parce qu’il est si brut et si talentueux. Pour l’instant, il peut mettre des tirs à 3-points, il peut réussir un floater, il peut dunker, il peut contrer, il peut dribbler un peu. Je ne veux pas que quelqu’un l’utilise à mauvais escient ».

« Je ne me considère pas une licorne »

Auteur de 43 points, 17 rebonds et 12 contres en deux matches face à la Team Ignite, Alexandre Sarr ne se voit pourtant pas comme un extra-terrestre.

« Je ne me considère pas une licorne, mais ce qui est important pour moi, c’est d’être capable de tout faire sur un terrain« répond-il à ESPN. « Je suis un intérieur polyvalent. Je peux jouer avec ou sans ballon, je peux shooter à 3-points, et aller au rebond. En défense, je peux défendre sur plusieurs positions… J’essaie toujours de faire le bon geste, et de jouer comme il faut. »

Physiquement, il est taillé pour la NBA avec ses 2m15 pour 98 kilos et une envergure de 2m28. Mais ce qui a impressionné les scouts NBA lors de la tournée américaine, c’est son énergie et son activité.

« Je ne crois pas que l’âge soit important »

« J’ai montré ma compétitivité et mon dynamisme », confirme le Français. « Je me suis amélioré dans ce domaine et c’est quelque chose que je voulais montrer. Je l’ai toujours eue. J’ai toujours été un compétiteur. C’est une fierté pour moi d’aller sur le terrain et de le prouver ».

Après trois matches en NBL, une ligue qui a vu passer Josh Giddey, LaMelo Ball ou encore Rayan Rupert, Alexandre Sarr tourne à 12 points, 4.3 rebonds et 1.3 contre de moyenne. Le tout à 71% aux tirs et 67% à 3-points. Et ne lui dites pas qu’il est un gamin…

« Je ne crois pas que l’âge soit important », répond-il. « Ce qui compte, c’est de savoir comment on joue, comment on est performant. Si vous êtes capable de jouer, vous n’avez qu’à le faire. Je ne vois pas cela comme quelque chose d’intimidant. J’aime les défis. Je préfère être dans cette position plutôt que d’être considéré comme un jeune incapable d’être productif. »