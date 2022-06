Pour atteindre la NBA, Rayan Rupert va aussi passer par l’Australie !

Avec son programme « Next Star », qui offre rémunération et encadrement, la championnat australien est devenu un lieu de passage attractif pour les prospects du monde entier, qui visent à terme la NBA.

C’est notamment le cas pour les jeunes Français puisqu’après Ousmane Dieng et Hugo Besson cette saison, c’est Rayan Rupert qui va rejoindre les New Zealand Breakers pour la saison prochaine.

Le fils du regretté Thierry Rupert, et frère d’Iliana, vient tout juste de fêter ses 18 ans. Il était depuis trois ans au Pôle France, et il tournait cette saison à 13.9 points, 3.5 rebonds, 2.5 passes et 2.0 interceptions de moyenne, à 40% de réussite au tir et 27% à 3-points en Nationale 1, où le Centre Fédéral a fait meilleure figure que d’habitude.

Avec sa taille (1m98) et surtout son envergure (2m20), Rayan Rupert fait partie des jeunes ailiers les plus scrutés par les scouts NBA, en vue de la Draft 2023, notamment pour son potentiel défensif.