Les Spurs bluffés par la performance de Victor Wembanyama

En seulement 23 minutes dans la victoire face au Heat, Victor Wembanyama a offert à ses coéquipiers et aux fans des Spurs un aperçu de ce qu’il pourrait produire dans le Texas cette année. En défense, avec ses trois tirs contrés, mais aussi en attaque avec ses 23 points à 10/15 au shoot.

Plus mémorable encore : la manière. Sur deux actions, ses coéquipiers ont été bluffés. La première, c’est un dunk en transition, en début de deuxième quart-temps, où le Français reçoit la balle à la ligne à 3-pts.

« Il n’a même pas dribblé », raconte Devin Vassell à ESPN. « Il va nous faire de sacrées actions, voire une par match où on va se demander comment il a fait ça. »

« Avec moi, le problème est rarement de savoir si la balle est trop haute ou pas »

Contre Miami, « Wemby » en a réalisé deux pour le prix d’une. La seconde, en fin de première période, sur une passe lobée de Tre Jones, qu’il transforme en alley-oop, alors que son coéquipier voulait simplement lui faire une passe.

« Il a dunké avant même qu’on ne comprenne, et avec une telle facilité. Il n’a pas même forcé, c’est dingue. On voit à quel point il est fluide malgré sa taille et c’est rare. On lui lance un ballon et très souvent, il peut le récupérer », commente Tre Jones. « Avec moi, le problème est rarement de savoir si la balle est trop haute ou pas », poursuit Victor Wembanyama. « Il s’agit seulement de savoir si on se connaît bien entre nous. »

Le premier choix de la Draft 2023 a encore de la marge pour apprendre à évoluer avec ses nouveaux coéquipiers puisqu’il n’a que deux matches de présaison avec eux. Mais les débuts sont plus que prometteurs.

« C’est clairement un joueur doué qui essaie humblement de trouver sa place », a réagi Gregg Popovich. « Je n’ai appelé qu’un système pour lui de toute la soirée et il dépasse les 20 points. Il a fait tout ça simplement parce que c’est un bon joueur, qui sait comment jouer. On doit donc veiller à combiner cela avec tous les autres éléments de notre équipe. »