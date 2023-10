Victor Wembanyama assure le spectacle face à Miami !

Beaucoup, beaucoup d’absents pour la deuxième rencontre de présaison des Spurs et du Heat, Erik Spoelstra ayant choisi de se passer de Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Caleb Martin ou encore Kyle Lowry pour ce déplacement dans le Texas. En revanche, Victor Wembanyama était bien en tenue et la franchise floridienne a rapidement pu s’en apercevoir.

Après ses 20 points et 5 rebonds en 19 minutes contre le Thunder de Chet Holmgren, « Wemby » s’est cette fois-ci fendu d’un match à 23 points en 23 minutes, dans la victoire de San Antonio contre Miami (120-104) ! Le tout à 10/15 au shoot (1/5 à 3-points), pour aller avec ses 4 rebonds, 4 passes et 3 contres (mais aussi 4 ballons perdus).

Très en jambes, Victor Wembanyama était aligné aux côtés de Devin Vassell (21 points), Cedi Osman, Charles Bassey et Jeremy Sochan dans le cinq de Gregg Popovich. Et il n’a pas mis longtemps à montrer la voie à son équipe en attaque comme en défense, se distinguant notamment dans ce second quart-temps où il a inscrit 11 points.

Avec, entre autres, une belle finition en contre-attaque après une passe de Jeremy Sochan ou un gros « alley-oop » !

Pas utilisé du quatrième quart-temps, au moment où les Spurs se sont sérieusement détachés au tableau d’affichage, « Wemby » en a cependant profité pour terminer sa rencontre sur une très bonne note après la pause, réussissant un joli « sidestep » et écrasant surtout un dunk terrible main gauche !

Le point d’exclamation à sa nouvelle performance de choix en présaison, agrémentée d’une victoire cette fois-ci contre Jamal Cain (24 points, 10 rebonds), Duncan Robinson (14 points, 5 passes décisives) et consorts. Prochain rendez-vous pour San Antonio désormais ? Houston, ce lundi soir (02h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.