Pour cibler Kevin Durant, les Rockets récupèrent des premiers tours de Draft !

Les Nets plongent dans une phase de reconstruction après l’échange avec les Knicks, et la réception de cinq premiers tours de Draft, dont un protégé, et les Rockets ont rendu aux Nets leur premier choix de la Draft 2026, qu’ils avaient récupéré dans l’échange de James Harden. Les Nets leur cèdent, en échange, le premier tour de Draft des Suns en 2027, et la possibilité d’échanger leur premier tour de Draft en 2025, contre celui des Suns en 2025, qui appartient aux Nets depuis l’échange de Kevin Durant.

En plus, les Rockets récupèrent le premier tour non protégé des Suns en 2027. Quant aux Nets, ils auront la possibilité, en 2025, de récupérer le choix des Rockets ou du Thunder.

C’est ultra complexe, mais il se murmure que les Rockets ont une idée derrière la tête avec cet empilement de choix qui appartiennent aux Suns : leur rendre pour monter un échange pour… Kevin Durant ! C’est ce qu’avance le Houston Chronicle, et il faudra suivre de très près les discussions de cette nuit pendant la Draft, puisque Houston possède le 3e choix, et il est très demandé.