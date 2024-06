Le troisième choix de Draft des Rockets intéresse plusieurs équipes

Que faire de ce troisième choix ? C’est la question que se posent les Rockets depuis qu’ils ont obtenu ce cadeau, lors de la « lottery ». Car la franchise texane a franchi un cap cette saison, même sans playoffs, avec des joueurs d’expérience et elle désire enfoncer le clou.

Un joueur drafté, encore plus dans cette Draft qui s’annonce homogène mais pas forcément à même de chambouler la ligue sur le papier, pourrait ne pas suffire pour progresser de manière significative. C’est pourquoi les dirigeants ont encore Mikal Bridges dans un coin de leur tête.

Les Rockets pourraient ainsi se séparer de ce troisième choix et, ça tombe bien, les candidats ne manqueraient pas si on suit les informations de The Athletic. Nos confrères annoncent que trois franchises veulent obtenir ce 3e choix pour monter dans cette Draft 2024 : Charlotte (qui possède le 6e choix), Memphis (9e) et Portland (7 et 14e choix).

Les Grizzlies et les Hornets seraient d’ailleurs les plus agressifs pour faire céder les Texans. Et comme le GM Rafael Stone et le coach Ime Udoka auraient un faible pour Marcus Smart (qui a été dirigé par Ime Udoka à Boston…), peut-être faudra-t-il, pour Memphis, lâcher le défenseur de l’année 2022 pour conclure un accord avec Houston.

En tout cas, si ce 3e choix est si convoité, c’est que beaucoup d’équipes pensent que Donovan Clingan (Connecticut) et Reed Sheppard (Kentucky) ne seront pas disponibles ensuite.