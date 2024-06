Villanova Connection : Mikal Bridges transféré aux Knicks !

C’est peut-être du jamais vu dans l’histoire de la NBA : quatre joueurs ensemble à l’université qui se retrouvent ensemble en NBA ! Il s’agit de la Villanova Connection puisque ESPN annonce que Mikal Bridges rejoint Jalen Brunson, Josh Hart et Donte DiVincenzo aux Knicks. Une nouvelle prise majeure pour New York qui anticipe le possible départ d’OG Anunoby, même si la direction souhaite toujours le prolonger.

Alors que les Nets avaient reçu des offres pour Mikal Bridges, l’intéressé avait prévenu ses dirigeants qu’il souhaitait rejoindre ses potes à New York. C’est chose faite dans un échange où les Knicks se séparent de Bojan Bogdanovic mais aussi et surtout de quatre premiers tours de Draft non protégés (2025, 2027, 2029, 2031), d’un premier tour de Draft protégé (2025, via les Bucks), et d’un second tour de Draft (2025). Par ailleurs, en 2028, les Nets auront la possibilité d’échanger leur premier tour avec les Knicks. En plus de Mikal Bridges, New York récupère un second tour de Draft en 2026.

Fun fact : Bridges est le numéro 1 de la NBA aux minutes jouées

Trois anecdotes sur cet échange. Tout d’abord, Mikal Bridges a gagné le titre NCAA en 2016 avec Jalen Brunson, Josh Hart et Donte DiVincenzo. En revanche, il était déjà en NBA lorsque le trio va remporter un second titre en 2018. Par ailleurs, c’est le premier échange entre les Knicks et les Nets depuis… 1983 ! Enfin, Mikal Bridges était le numéro 1 aux minutes jouées cette saison, et ça ne devrait pas changer avec Tom Thibodeau…

Sur les réseaux sociaux, Mikal Bridges s’est fendu d’un simple « C’est dingue, MDR« , tandis que Josh Hart n’en revient pas toujours pas. Les quatre anciens Wildcats ont partagé un Facetime pour fêter ces retrouvailles.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.