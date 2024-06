Draft 2024 | Présentation de Jared McCain (Duke)

Du tir, du tir, encore du tir et une pointe de défense collective. Pas de doute, Jared McCain est paré pour la NBA actuelle. Le « guard » de Duke a signé une belle première saison NCAA avec Duke, souvent un gage de formation de qualité. Malgré une sortie prématurée lors de la March Madness, et une défaite contre la belle surprise North Carolina State, McCain s’était montré à son avantage, inscrivant 32 des 64 points des siens contre le Wolfpack. Sa place au premier tour est d’ores et déjà garantie, et il n’a cessé de monter dans les projections.

Profil

Poste : meneur/arrière

Taille : 1m88

Poids : 92 kgs

Equipe : Duke Blue Devils (NCAA)

Stats 2023/24 : 14.3 points (à 46,2%), 5.0 rebonds, 1.9 passe en 31.6 minutes

Points forts

– Le tir extérieur. 56,6%. Le pourcentage de Jared McCain à 3-points en contre-attaque cette saison – en étant le joueur NCAA qui en a converti le plus (30/53) – en dit long sur la qualité de son poignet. Porté par une mécanique impeccable, le Dukie fait incontestablement partie de l’élite des snipers de cette Draft. Autre signe de sa confiance derrière l’arc, il s’est montré plus adroit sur ses tirs primés contestés que sans défenseur autour de lui (44,3% contre 39,4, 41,4% en moyenne globale à 3-pts) !

– La défense loin du ballon. De la même façon qu’il pourrait rapidement s’imposer comme un shooteur de bout de système en NBA, il se montre à l’aise dans ce registre défensivement. Jared McCain lit bien les lignes de passe, et défend avec intelligence sur les aides défensives. Sans être un athlète exceptionnel, ce qui le pénalise parfois pour bloquer son vis-à-vis en un-contre-un, son instinct en fait un très bon rebondeur pour sa taille modeste.

Point faible

– Quel poste en NBA ? Pas très grand, Jared McCain semble limité dans certains aspects de son jeu pour évoluer comme meneur au niveau supérieur. Pas assez explosif sur son premier pas, ni technique dans son dribble, il peine à faire la différence ballon en main. Dans une équipe de Duke qui évoluait avec trois arrières sur le parquet, il était délesté de la création et n’a pas spécialement brillé par sa créativité comme passeur.

Comparaison

Shooteur de haut niveau dans le corps d’un petit meneur, Jared McCain rappelle un autre ancien Blue Devil, Seth Curry. Il y a aussi du Donte DiVincenzo, en un peu moins haut et long.

Pronostic

Entre la fin de la lottery pour des équipes en manque de shooteurs comme Sacramento (13e choix) dont il est originaire, et la fin du Top 20 (Sixers en 16, Lakers en 17, Magic en 18, Raptors en 19).