Draft 2024 | Présentation de Devin Carter (Providence)

Il n’était encore il y a quelques mois que le fils d’Anthony Carter, ancien meneur NBA. Devin Carter s’est depuis fait un prénom, grâce à une progression exponentielle pour sa troisième saison NCAA, la deuxième à Providence. De 13 points de moyenne en 2023, le joueur de 22 ans est quasiment passé à 20 unités.

Ce n’est pourtant pas là que réside sa principale qualité, tant son apport défensif saute aux yeux. « Guard » atypique à plus d’un titre, Devin Carter est un des grands gagnants du Draft Combine. Et il a tout pour devenir le chouchou du public là où il débutera sa carrière.

Profil

Poste : arrière / meneur

Taille : 1m88

Poids : 87 kgs

Equipe : Providence Friars (NCAA)

Stats 2023/24 : 19.7 points à 47.3%, 8.7 rebonds, 3.6 passes en 35.3 minutes

Points forts

– Une peste en défense. Devin Carter est l’exemple même que l’on peut être déterminant défensivement en atteignant péniblement le 1 mètre 90 avec les chaussures. Son envergure XXL pour sa taille (2m05), sa vitesse (meilleur temps du Draft Combine au sprint trois quarts terrain) et plus encore sa détente, possiblement la meilleure de toute cette cuvée, complètent à merveille son instinct. Avec 1,8 interception et 1 contre de moyenne, il était un des « guards » les plus productifs de NCAA dans ces deux catégories statistiques.

– Un cœur énorme. Les qualités physiques sont une chose, mais les « intangibles » font parfois la différence dans la tête des recruteurs. L’envie et l’énergie incessante déployées par Devin Carter donnent l’impression qu’il est simplement plus grand qu’il ne l’est réellement. Ses 8.7 rebonds de moyenne sont impressionnants, et lui permettent de tout de suite donner le tempo à son équipe.

Points faibles

– Un tir en construction ? « Role player » avant cette saison, Devin Carter semble avoir passé un cap au shoot, avec 37.7% de réussite derrière la ligne à 3-points et un volume de tir conséquent (6,8 tentatives). Mais son geste tout sauf académique et son adresse sans éclat aux lancers-francs (74.9%) font naître des doutes sur la pérennité de cette adresse après deux premières saisons sans dépasser les 30% de loin. Sans cette arme dans son jeu, difficile de voir Devin Carter perdre l’étiquette de « spécialiste ».

Comparaison

Un mix entre José Alvarado pour son acharnement défensif, et Josh Hart mais sur les postes de « guard ». Si ses progrès au tir venaient à se confirmer, son impact pourrait ressembler à celui d’un Derrick White.

Pronostic

Entre la fin de la lottery et la 20e place. ESPN assure même que certaines équipes du Top 10 de la Draft pourraient être intéressés. Le natif de Miami pourrait aussi intéresser le Heat avec le 15e choix.