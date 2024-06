Draft 2024 | Présentation de Nikola Topic (Etoile Rouge de Belgrade)

Après Nikola Jokic, Nikola Jovic, place à Nikola Topic. Les Balkans vont offrir à la NBA un nouveau joueur électrisant, voire par moments franchement époustouflant. Nikola Topic pouvait légitimement se mêler à la course au 1er choix après une première partie de saison de très haute volée avec le club de Mega MIS avant d’être rapatrié par l’Etoile Rouge de Belgrade. Son retour au sein de son club formateur s’est accompagné de plusieurs blessures au genou, et d’une somme d’inquiétudes en vue du 26 juin prochain.

Nikola Topic n’a joué que six matchs en 2024 et ne pourra pas se montrer lors d’essais d’avant-Draft. Dommage car nombreux étaient les curieux de le voir jouer en Euroleague et se frotter au plus haut niveau européen avant de faire le grand saut. À pas encore 19 ans – il devrait être le plus jeune joueur attendu au premier tour – Nikola Topic a déjà montré de très belles choses chez les jeunes, remportant l’Euro U18 l’été dernier, le titre de MVP en prime.

Son talent évident, probablement le plus « naturel » de tous les candidats, fait espérer le meilleur. Ses 18.6 points à 52.4% et 6.9 passes dans l’exigeante Ligue Adriatique en 13 matchs avec Mega MIS sont une première confirmation de sa capacité à dominer chez les pros. Et contrairement à certains joueurs venus du Vieux Continent, Nikola Topic ne devrait pas avoir de problème pour s’adapter au style physique attendu en NBA. Enfin, si et seulement si ses ennuis au genou ne sont qu’une mésaventure au mauvais timing.

Profil

Poste : meneur

Taille : 1m98

Poids : 91 kgs

Equipe : Crevna Zvezda (Serbie)

Stats 2023/24 : 14.5 points à 49.8%, 3.2 rebonds, 5.5 passes en 23 matchs toutes compétitions confondues avec Mega MIS puis Crvena Zvezda.

Points forts

– Le QI basket. Pouvait-il vraiment en être autrement pour un meneur venu de Serbie ? Nikola Topic est un passeur doué, en particulier sur pick-and-roll, et ce, des deux mains. Le jeu NBA davantage ouvert pourrait encore davantage lui convenir. On attend de voir si les derniers mois à côtoyer le magicien Milos Teodosic à Belgrade ont donné à Nikola Topic plus de tours dans son sac.

– L’attaque de cercle. Nikola Topic possède un bagage assez impressionnant à la finition près du panier, avec un toucher de haute volée et une maîtrise technique impeccable. Il tournait à plus de 68% près du cercle avec Mega MIS, bien au-dessus de certains des joueurs considérés comme les meilleurs finisseurs de cette cuvée.

– Le physique pour son poste. Avec son 1m98, Nikola Topic a l’avantage de taille sur un certain nombre de meneurs. Ses qualités en pénétration sont en plus complétées par un premier pas rapide et véloce. Ajoutez-y de l’agilité et un haut du corps plus râblé qu’il n’y paraît et vous obtenez un athlète qui devrait tenir la route en NBA dès le premier jour, même si son envergure a longtemps été fantasmée (dans les mêmes sphères que sa taille plutôt que les 2m13 un temps évoqués).

Points faibles

– Le tir dans le périmètre. Bon créateur pour lui ou pour les autres, Nikola Topic est plus limité comme shooteur. Sa gestuelle est à améliorer et cela s’est fait sentir cette saison en termes de pourcentages (30.6%). Rien ne semble rédhibitoire pour autant, avec un superbe 88% aux lancers-francs et des chiffres de loin bien plus probants par le passé. Topic devra aussi se développer une panoplie mi-distance (floaters, runners, tirs).

– L’état de santé. Avec une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche subie mi-mai, Nikola Topic devra vraisemblablement être opéré et manquer de longues semaines. Plus inquiétant encore, cette blessure en finale de la Ligue Adriatique est intervenue moins d’un mois après avoir repris suite à une blessure au même genou qui l’avait écarté quatre mois.

– L’inconstance défensive. Malgré des qualités physiques propices, le Serbe souffre sur l’homme. Ses déplacements latéraux sont assez lents, et il peine sur les changements de direction, comme sur la lecture des écrans. Il a pourtant montré des signes bien plus positifs en défense loin du ballon, où son gabarit lui permettra de défendre sur des arrières.

Comparaison

Le nom de Goran Dragic revient fréquemment, ce que Nikola Topic apprécie beaucoup. Mais il y a aussi parfois du jeune Shai Gilgeous-Alexander en lui par sa capacité à utiliser sa taille au poste 1 pour attaquer le cercle et distribuer.

Pronostic

Dans le Top 10. Sans ses problèmes au genou, on voit mal comment il aurait pu glisser en-dehors du Top 5. Toutes proportions gardées, Nikola Topic pourrait bien faire regretter à certaines franchises de le laisser passer, comme les Suns et les Kings avec Luka Doncic en 2018… si son physique répond présent.